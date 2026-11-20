Para Milei, “ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, aseguró el Presidente.

Video que Javier Milei publicó en redes sociales para dar la bienvenida a Tesla.

Luego añadió que "no podíamos permitir que una barrera ideológica los siguiera privando de su libertad y de su pasión" de comprar un Tesla, por ejemplo, y aseguró que durante su gestión "los autos 0 Km bajaron un 26% en términos relativos. Hace falta menos salario promedio para comprar uno", destacó.

“Tesla vive para el futuro", elogió el mandatario, y “en ese futuro las empresas argentinas son igual de protagonistas", añadió, explicando la apertura de las importaciones en que “cuando nos cerramos y nos acobardamos frente al mundo, nos estancamos, y cuando competimos ganamos”.

Ya en plan candidato, Milei dedicó los últimos párrafos de su discurso a quienes considera rehenes electorales: “A los jóvenes les digo: lo que estamos haciendo es por ustedes. Queremos que vivan en un mundo donde su esfuerzo sea recompensado y puedan acceder a una vida moderna sin restricciones de burócratas; queremos que vivan en un mundo donde estas tecnologías sean moneda corriente. Tengan esperanza, no le tengan miedo al futuro", concluyó.