El mensaje de Javier Milei a los jóvenes argentinos: "Tesla vive para el futuro"
El Presidente brindó un discurso durante la presentación de la importadora local de los autos de Elon Musk, durante un acto que tuvo lugar en La Boca.
Como estaba previsto, Javier Milei fue este viernes la figura estelar del acto de presentación del canal de ventas en la Argentina de vehículos eléctricos Tesla, que ahora importa directamente desde China para el consumidor argentino.
La oficina local de la automotriz dirigida por Elon Musk, amigo dilecto del Presidente, realizó la presentación en el barrio porteño de La Boca, donde dio a conocer su propuesta para el mercado argentino con el destacado auspicio del mandatario argentino.
En su discurso, Milei agradeció “a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino”, haciéndose cargo de que “hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo”.
Mientras la industria automotriz nacional se desploma, el jefe de Estado calificó la importación de autos eléctricos chinos como un “hito” luego de que la Argentina viviera “detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”.
“Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas. Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos como nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, continuó.
Para Milei, “ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, aseguró el Presidente.
Luego añadió que "no podíamos permitir que una barrera ideológica los siguiera privando de su libertad y de su pasión" de comprar un Tesla, por ejemplo, y aseguró que durante su gestión "los autos 0 Km bajaron un 26% en términos relativos. Hace falta menos salario promedio para comprar uno", destacó.
“Tesla vive para el futuro", elogió el mandatario, y “en ese futuro las empresas argentinas son igual de protagonistas", añadió, explicando la apertura de las importaciones en que “cuando nos cerramos y nos acobardamos frente al mundo, nos estancamos, y cuando competimos ganamos”.
Ya en plan candidato, Milei dedicó los últimos párrafos de su discurso a quienes considera rehenes electorales: “A los jóvenes les digo: lo que estamos haciendo es por ustedes. Queremos que vivan en un mundo donde su esfuerzo sea recompensado y puedan acceder a una vida moderna sin restricciones de burócratas; queremos que vivan en un mundo donde estas tecnologías sean moneda corriente. Tengan esperanza, no le tengan miedo al futuro", concluyó.
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