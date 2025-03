El Gobierno reemplazó al titular de la Dirección de Inteligencia Criminal: los motivos

Fuentes oficiales aseguraron que el motivo del cambio es para poner en marcha la “Ley Antimafia” que sancionó el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

“El operativo fue correcto, las fuerzas federales enfrentaron una violencia desproporcionada y respondieron de modo correcto”, sostuvieron desde el Ministerio de Seguridad y aclararon que por el hecho “no hay temas en discusión” así como tampoco hay “internas dentro del Gabinete”.

"Simplemente es un movimiento dentro del Ministerio. Asume alguien nuevo con vínculos en inteligencia a la altura de las investigaciones que tenemos hoy y él (por Ferrer Picado) continuará trabajando como lo venía haciendo", sostienen fuentes oficiales.

Quién es Ramiro Anzit Guerrero, el nuevo director de Inteligencia Criminal

Ramiro Anzit Guerrero

Ramiro Anzit Guerrero es un especialista en el área y hasta ahora se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal (CIO) de la Secretaria General de la Interpol en Lyon, Francia, recomendado por la propia Bullrich. Ambos trabajaron juntos en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

A su vez, Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, con un magíster en Estudios Estratégicos del Instituto Universitario Naval.

En la Universidad Tecnológica Nacional obtuvo el título de experto en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y realizó otros estudios en España, Estados Unidos, Taiwan e Israel.

Además, integra la British Society of Criminology (BSC); la Australian and New Zealand Society of Criminology (ANZSOC); la South Asian Society of Criminology and Victimology, de India; de Pakistan Society of Criminology; y del Instituto de Ciências Penais (Minas Gerais – Brasil).

Polémica por los operativos de seguridad en las marchas

barras marcha jubilados Mariano Fuchila

La salida de Ricardo Ferrer Picado se da casualmente a dos semanas de los violentos incidentes protagonizados por barrabravas de varios clubes de fútbol durante una de las marchas de los jubilados.

La manifestación de aquel 12 de marzo terminó con 114 detenidos - que al otro día fueron liberados - y decenas de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien todavía permanece hospitalizado, así como también importantes daños en los alrededores del Congreso.

hinchas jubilados marcha Mariano Fuchila

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que hubo 26 miembros de las Fuerzas de Seguridad nacional y de la Policía de la Ciudad heridos. Uno de los efectivos fue operado tras sufrir una herida de arma de fuego.

Tras los graves episodios de violencia hubo fuertes cuestionamientos respecto al diseño del operativo de seguridad y el accionar de las fuerzas.

A la semana siguiente, en la marcha del 19 de marzo, se aplicó un dispositivo de seguridad más numeroso, con más controles y vallas. Durante esa jornada, pese a la masiva participación de organizaciones sociales y políticas, pero en ausencia de los barrabravas, no se registraron incidentes.

marcha jubilados congreso Mariano Fuchila