El Gobierno volvió a reclamar por la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "Desaparición forzada"

"Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-", continuaron.

Finalmente, reiteraron el pedido de liberación para el gendarme: "El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país".

A un año de la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo



Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible… pic.twitter.com/fT6bYasME0 — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) December 8, 2025