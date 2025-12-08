El Gobierno acelera la negociación por la reforma laboral y evalúa incorporar cambios
El oficialismo buscará la media sanción en el Senado antes de fin de año y se abre a modificaciones para reunir mayor apoyo político.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias confirmado entre el 10 y el 30 de diciembre, el Gobierno nacional se prepara para impulsar uno de los proyectos más relevantes de su agenda: la reforma laboral. El texto, ya redactado y con el aval del Poder Ejecutivo, ingresará primero al Senado, donde la ministra Patricia Bullrich concentrará la tarea de negociar con todos los bloques para asegurar la media sanción.
La funcionaria ya inició conversaciones con representantes de diversas fuerzas políticas, incluidos sectores del kirchnerismo, aunque desde su entorno reconocen que no cuentan con su respaldo. El proyecto apunta a introducir cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y fue elaborado en conjunto con integrantes del Consejo de Mayo.
Según expuso Bullrich recientemente, se trata de una iniciativa “equilibrada y moderna”, alejada de las versiones más flexibles que generaron tensiones en el pasado. El Gobierno considera que las reglas laborales vigentes responden a una estructura productiva del siglo XX y que es necesario adaptarlas a escenarios actuales, donde gran parte de los trabajadores no transitan trayectorias laborales lineales ni de larga permanencia.
En paralelo, figuras oficialistas como la diputada Sabrina Ajmechet señalaron que durante el debate en comisión podría incorporarse modificaciones adicionales. El oficialismo busca sumar a sectores dialoguistas y, con esa intención, dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras que permitan ampliar los acuerdos. Entre los planteos externos ya escuchados se encuentra la propuesta de la CGT, presentada de manera informal, que sugiere crear un régimen laboral específico para jóvenes menores de 30 años.
La iniciativa sindical propone otorgar mayor flexibilidad en materia salarial, de vacaciones, horarios y esquemas de indemnización para los trabajadores de esa franja etaria, quienes obtendrían la totalidad de los derechos vigentes recién cumplido ese umbral. Si bien la idea generó controversia en algunos sectores, desde el Gobierno reconocieron que no la consideran descabellada y que podría contribuir a dinamizar el empleo juvenil.
Aun así, la discusión promete ser intensa: partidos de oposición más críticos, miembros del Consejo de Mayo y organizaciones sociales también presentarán sus objeciones y alternativas. El calendario legislativo es ajustado y en la Casa Rosada admiten que, si no se llega a votar todo antes del 30 de diciembre, el presidente Javier Milei podría extender las extraordinarias a enero o febrero.
Mientras tanto, los equipos técnicos del Ejecutivo continúan trabajando sobre la letra fina del proyecto, atentos a los planteos que surjan en Senado y luego en Diputados. El objetivo oficial es cerrar el año con un avance significativo sobre la reforma y dejar encaminada una discusión que podría redefinir el esquema laboral argentino en los próximos años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario