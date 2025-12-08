El Gobierno acelera la negociación por la reforma laboral y evalúa incorporar cambios

reforma laboral.jpg Protestas contra la reforma laboral en diciembre de 2017.

Aun así, la discusión promete ser intensa: partidos de oposición más críticos, miembros del Consejo de Mayo y organizaciones sociales también presentarán sus objeciones y alternativas. El calendario legislativo es ajustado y en la Casa Rosada admiten que, si no se llega a votar todo antes del 30 de diciembre, el presidente Javier Milei podría extender las extraordinarias a enero o febrero.

Mientras tanto, los equipos técnicos del Ejecutivo continúan trabajando sobre la letra fina del proyecto, atentos a los planteos que surjan en Senado y luego en Diputados. El objetivo oficial es cerrar el año con un avance significativo sobre la reforma y dejar encaminada una discusión que podría redefinir el esquema laboral argentino en los próximos años.