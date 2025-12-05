El Gobierno adelantó el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 sobre CABA: cuándo se hará

aviones

Cómo son los aviones F-16 que compró Argentina

El F-16 fue diseñado en la década de 1970 por la compañía estadounidense General Dynamics y entró en servicio en 1978. Según informa la Fuerza Aérea estadounidense en su web, los aviones F-16 Fighting Falcon son de combate compacto y multifunción, “por lo que proporcionan un sistema de armas de alto rendimiento y costo relativamente bajo para los EE.UU. y las naciones aliadas”. Entre sus principales características, se encuentra su desempeño destacado en el combate aéreo, maniobrabilidad y el radio.

El comunicado de prensa que emitió el Gobierno danés tras la firma del acuerdo señalaba que la venta se enmarca en el proceso de recambio generacional de la flota aérea de ese país.

La venta se realizó en cooperación con los Estados Unidos, que autorizó la transferencia de aviones F-16 de producción estadounidense.

En junio de 2024, el ministro de Defensa, Luis Petri viajó a Dinamarca para supervisar el alistamiento de los primeros cazas en la base de Aalborg y firmó un acuerdo con la empresa Terma para la modernización y preparación operativa de los aviones, según indicó el comunicado oficial.

La compañía “brindará mejoras fundamentales en los sistemas de guerra electrónica, actualización de software y hardware, herramientas de planificación de misiones, equipos de apoyo en tierra y asistencia técnica”, dijo Petri en aquella visita.

Cuánto costará en total la compra de los F-16

La compra de las aeronaves F-16 (24 operativas y una para entrenamiento) a Dinamarca tiene un costo de US$ 301,2 millones, que se pagarán en 5 cuotas anuales sin interés, según la Decisión Administrativa 252/24 de la Jefatura de Gabinete.

En abril de 2024, la Embajada de Estados Unidos anunció que otorgaría a Argentina 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero: “Este subsidio favorecerá el esfuerzo de modernización militar de Argentina, contribuyendo a la compra argentina de los jets de combate supersónicos F-16”.

El costo de sus equipos de comunicación, sensores y equipos de guerra electrónica actualizados, así como el armamento Aire-Aire, Aire-Suelo y Aire-Mar, han sido resguardados por el Secreto Militar, de acuerdo con el Decreto 370/24.

Además del costo de las aeronaves, el Gobierno destinará $ 44.694 millones para obras de infraestructura distribuidas entre 2024 y 2027. Según informó el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en uno de los informes al Congreso, el presupuesto se divide en $ 9.454 millones en 2024 y $ 11.746 millones para cada uno de los 3 años restantes.

Estas obras adecuarán el Área Material Río Cuarto en Córdoba y la VI Brigada Aérea en Tandil para la llegada de los F-16. Esto incluye la construcción y modernización de pistas, calles de rodaje, plataformas, hangares de mantenimiento, depósitos para repuestos y armamento, centro de instrucción, edificio para simuladores y otras obras edilicias.