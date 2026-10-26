El índice confianza en el Gobierno subió levemente en octubre pero sigue estancado

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado de manera mensual por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Poliarquía Consultores, registró en octubre un incremento del 0,9 por ciento respecto de septiembre y se ubicó en los 1,95 puntos sobre una escala de cero a cinco. De esta manera, el indicador logró interrumpir la retracción que había sufrido durante el mes anterior, cuando había retrocedido un 5,9 por ciento. Pese a este repunte formal, los especialistas advierten que el nivel de confianza general se mantiene prácticamente estancado en la zona de los dos puntos desde mediados de año, oscilando dentro de los márgenes habituales de error estadístico sin mostrar una tendencia firme de recuperación.