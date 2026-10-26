El índice confianza en el Gobierno subió levemente en octubre pero sigue estancado
El índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró un repunte mensual del 0,9 por ciento, aunque continúa operando en niveles mínimos.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado de manera mensual por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Poliarquía Consultores, registró en octubre un incremento del 0,9 por ciento respecto de septiembre y se ubicó en los 1,95 puntos sobre una escala de cero a cinco. De esta manera, el indicador logró interrumpir la retracción que había sufrido durante el mes anterior, cuando había retrocedido un 5,9 por ciento. Pese a este repunte formal, los especialistas advierten que el nivel de confianza general se mantiene prácticamente estancado en la zona de los dos puntos desde mediados de año, oscilando dentro de los márgenes habituales de error estadístico sin mostrar una tendencia firme de recuperación.
Al analizar la evolución acumulada a lo largo del período anual, el informe destaca que el indicador de confianza oficial experimenta una disminución del 20,7 por ciento frente a los registros de diciembre pasado, al tiempo que acumula una caída interanual del 7 por ciento en la comparación con octubre de 2025. Los datos evidencian que el mayor deterioro de la percepción pública sobre la administración nacional se concentró durante la primera mitad del año, dando lugar posteriormente a una meseta caracterizada por variaciones mensuales moderadas de signo alternado.
Desglose demográfico y comparativa histórica
El relevamiento, efectuado sobre una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país, expone marcadas diferencias según las regiones geográficas y los segmentos etarios de la población.
En el plano territorial, la confianza oficial mostró un comportamiento dispar: mientras que en el interior del país experimentó un incremento del 3,7 por ciento, en el conglomerado del Gran Buenos Aires sufrió una contracción del 6,2 por ciento, profundizando la brecha de respaldo entre los centros urbanos densamente poblados y las provincias del interior.
Por otra parte, la segmentación por edades confirma que el mayor nivel de respaldo se concentra entre los jóvenes de 18 a 29 años, en contraste con el sector de adultos mayores de 50 años, el cual registró un descenso continuado que lo llevó a tocar su piso más bajo desde el inicio de la actual administración.
En la ponderación interna de los atributos evaluados por los encuestados, la honestidad de los funcionarios se posicionó nuevamente como el aspecto mejor calificado, mientras que la preocupación por el interés general quedó relegada en los últimos puestos de la percepción ciudadana.
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