El Gobierno aprobó un salario básico de $2.614.662 para un gremio: lo cobrarán en diciembre.

El esquema pactado por la conducción sindical que encabeza Héctor Morcillo dispone una asignación extraordinaria por única vez de $150.000 de carácter no remunerativo. Este monto, que contempla la apertura según categorías, se fragmentará en dos cuotas iguales de $75.000: la primera tendrá como límite de cobro el 30 de octubre de 2026, mientras que la segunda se efectivizará junto al pago de la primera quincena de noviembre.