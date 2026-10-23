El Gobierno aprobó un salario básico de $2.614.662 para un gremio: lo cobrarán en diciembre
Se trata de las paritarias de Alimentación y del salario más alto en el área administrativa. Enterate acá cómo queda la escala salarial completa.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la cámara empresarial FIPAA llegaron a un entendimiento en el marco de las negociaciones paritarias para el período 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94.
La medida beneficiará a los operarios del sector mediante una recomposición mixta que combina sumas fijas y porcentajes al básico.
El esquema pactado por la conducción sindical que encabeza Héctor Morcillo dispone una asignación extraordinaria por única vez de $150.000 de carácter no remunerativo. Este monto, que contempla la apertura según categorías, se fragmentará en dos cuotas iguales de $75.000: la primera tendrá como límite de cobro el 30 de octubre de 2026, mientras que la segunda se efectivizará junto al pago de la primera quincena de noviembre.
A partir de diciembre, se aplicará una actualización del 7,35% sobre el valor hora de la escala vigente. Adicionalmente, el acta contempla una cláusula de revisión para ese mismo mes, instancia en la que ambas partes volverán a sentarse a monitorear el poder adquisitivo frente a la marcha de la inflación.
Escala salarial de la Alimentación: así quedan los sueldos del sector hasta fin de año
Las grillas de haberes para las distintas ramas de la industria de la alimentación mantendrán sus valores fijos hasta noviembre inclusive, aplicando el ajuste pactado en la liquidación de diciembre de 2026.
1. Elaboración, envasamiento y tareas generales (valor hora)
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Operario: $7.303 de agosto a noviembre; asciende a $7.840 en diciembre.
Operario calificado: $7.865,01 hasta noviembre; se eleva a $8.443,34 en diciembre.
Oficial: $8.971,05 de agosto a noviembre; alcanza los $9.630,71 en diciembre.
2. Sector Mantenimiento (valor hora)
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Operario calificado: $7.865,01 entre agosto y noviembre; pasa a $8.443,34 en diciembre.
Oficial de oficios varios: $9.732,50 hasta noviembre; sube a $10.448,15 en diciembre.
Oficial calificado: $10.936,43 de agosto a noviembre; llega a $11.740,61 en diciembre.
3. Personal Administrativo (sueldo mensual)
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Categoría I: $1.461.925,84 vigentes hasta noviembre; escala a $1.569.424,17 en diciembre.
Categoría III: $1.689.069,17 hasta noviembre; pasa a $1.813.269,80 en diciembre.
Categoría VI: $2.103.794,29 de agosto a noviembre; se incrementa a $2.258.490,50 en diciembre.
Segundo jefe de sección: $2.435.570,53 hasta noviembre; alcanza los $2.614.662,90 en diciembre.
4. Personal Obrero Mensualizado (sueldo mensual)
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Celadores, cuidadores y camarera C: $1.460.597,22 de agosto a noviembre; sube a $1.567.997,86 en diciembre.
Porteros y serenos: $1.531.528,81 hasta noviembre; pasa a $1.644.145,18 en diciembre.
Cocinero (comedor de personal): $1.559.369,16 de agosto a noviembre; se eleva a $1.674.032,69 en diciembre.
Chofer y chofer repartidor: $1.601.130,94 hasta noviembre; se fija en $1.718.865,30 en diciembre.
Las partes volverán a reunirse en diciembre de 2026 para hacer efectiva la cláusula de revisión estipulada en el acuerdo y analizar la evolución salarial.
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