El Gobierno avaló aumento de salario básico y trabajadores en blanco cobrarán $4.769.846 antes de fin de año
El gremio La Fraternidad y SOFSA acordaron una nueva escala para los maquinistas. Cuánto cobrarán en el cierre de 2026 con salario básico, bonos y aguinaldo.
El sindicato La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes, comunicó mediante la Circular General 43 un nuevo acuerdo paritario alcanzado con la empresa estatal SOFSA. Este entendimiento, que cuenta con el aval del Gobierno, actualiza los ingresos de los maquinistas de Trenes Argentinos, incorporando pagos extraordinarios.
Cuánto cobra un maquinista con bonos y aguinaldo a fin de año
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El acuerdo da continuidad a las conversaciones iniciadas en julio y se inscribe en el período paritario vigente hasta el 31 de marzo de 2027. Según las planillas oficiales correspondientes al mes de diciembre de 2026, la categoría más alta del escalafón (Coordinador Escuela) alcanzará un salario bruto mensual de $3.392.540.
Este monto final se compone de un básico remunerativo de $2.754.612, al que se le suman conceptos no remunerativos como los viáticos por 26 días ($362.466) y el bono de certificación de conducción ($275.462).
Para calcular el ingreso total de diciembre antes de fin de año, se debe sumar el pago del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), el cual representa el 50% de la mejor remuneración del semestre. Tomando el básico remunerativo de diciembre ($2.754.612), el aguinaldo asciende a $1.377.306. De esta forma, al sumar el salario bruto, los viáticos, el bono y el aguinaldo, el trabajador de mayor jerarquía percibirá un total de $4.769.846 en diciembre.
La escala salarial completa para diciembre de 2026
Previo a la liquidación de fin de año, los salarios de octubre establecieron un piso de $2.402.300 para un conductor eléctrico y de $2.261.833 para un conductor diésel. Para el último mes del año, los montos brutos totales por categoría quedarán conformados de la siguiente manera:
- Coordinador Escuela: $3.392.540.
- Instructor Técnico: $3.083.143.
- Inspector Técnico: $3.010.098.
- Conductor Eléctrico: $2.477.339.
- Conductor Diésel: $2.332.484.
- Ayudante Conductor Habilitado: $2.091.723.
- Ayudante Conductor: $1.796.913.
- Aspirante a Conductor: $1.272.680.
Entre los valores adicionales del convenio colectivo, el acuerdo toma como referencia para el pago de la antigüedad el 1,5% del sueldo básico. Asimismo, contempla un adicional por título universitario equivalente al 25% del básico y otro por título terciario del 15%. En las categorías específicas de conducción, las planillas distinguen también una bonificación profesional del 26% y un plus por conducción unipersonal del 10%.
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