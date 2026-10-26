El Gobierno avaló aumento de salario básico y trabajadores en blanco cobrarán $4.769.846 antes de fin de año

La escala salarial completa para diciembre de 2026

Previo a la liquidación de fin de año, los salarios de octubre establecieron un piso de $2.402.300 para un conductor eléctrico y de $2.261.833 para un conductor diésel. Para el último mes del año, los montos brutos totales por categoría quedarán conformados de la siguiente manera:

Coordinador Escuela: $3.392.540.

$3.392.540. Instructor Técnico: $3.083.143.

$3.083.143. Inspector Técnico: $3.010.098.

$3.010.098. Conductor Eléctrico: $2.477.339.

$2.477.339. Conductor Diésel: $2.332.484.

$2.332.484. Ayudante Conductor Habilitado: $2.091.723.

$2.091.723. Ayudante Conductor: $1.796.913.

$1.796.913. Aspirante a Conductor: $1.272.680.

Entre los valores adicionales del convenio colectivo, el acuerdo toma como referencia para el pago de la antigüedad el 1,5% del sueldo básico. Asimismo, contempla un adicional por título universitario equivalente al 25% del básico y otro por título terciario del 15%. En las categorías específicas de conducción, las planillas distinguen también una bonificación profesional del 26% y un plus por conducción unipersonal del 10%.