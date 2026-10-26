El Gobierno reglamentó la Ley 3655 con el Decreto 1832 y reducen un 15% la jornada laboral para estas personas

El Gobierno de la provincia de La Pampa oficializó un importante avance en materia de derechos laborales y políticas de cuidado. A través del Decreto N.º 1832 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pampeano reglamentó la Ley N.º 3655, la cual autoriza una reducción de la jornada laboral para aquellos que tengan a su cargo a familiares con discapacidad.