Cambió el pronóstico y se acercan nuevas lluvias a Buenos Aires: cuándo se vuelve a largar y por cuántos días
El informe de los pronosticadores ya prevé la próxima jornada con lluvias en el AMBA, la cual sería bastante cercana tras varios días con buen clima.
Tras las fuertes lluvias y tormentas que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre el jueves y el viernes, el fin de semana largo parece transcurrir con buenas condiciones del clima, aunque cambia el pronóstico y ya asoma una nueva y próxima fecha de precipitaciones.
El descanso extendido continúa el domingo también con buen tiempo: cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; acompañado por temperaturas de entre 12 y 24 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes feriado también se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 13 y 26 grados.
La mini semana comienza el martes, con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, con marcas de entre 15 y 29 grados. El miércoles se mantiene con nubosidad variable, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico extendido del SMN no prevé lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. De esta manera, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
Del mismo modo, el organismo nacional anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pone una fecha para el regreso de las precipitaciones en el AMBA. Según este pronóstico del tiempo, la inestabilidad regresaría el próximo viernes 28 de noviembre.
Este portal meteorológico tiene 70% de probabilidades de lluvia débil, entre las 12 del mediodía y la medianoche, incluso extendiéndose para las primeras horas del sábado 29 de noviembre.
Como siempre, restará esperar que transcurran las jornadas para comprobar si este pronóstico se afianza o si vuelve a cambiar y se adelantan aún más las lluvias en Buenos Aires.
