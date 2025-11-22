Cambió el pronóstico y se acercan nuevas lluvias a Buenos Aires: cuándo se vuelve a largar y por cuántos días

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico extendido del SMN no prevé lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. De esta manera, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

Del mismo modo, el organismo nacional anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pone una fecha para el regreso de las precipitaciones en el AMBA. Según este pronóstico del tiempo, la inestabilidad regresaría el próximo viernes 28 de noviembre.

Este portal meteorológico tiene 70% de probabilidades de lluvia débil, entre las 12 del mediodía y la medianoche, incluso extendiéndose para las primeras horas del sábado 29 de noviembre.

meteored (5) Pronóstico de lluvias para el próximo viernes 28 de noviembre en Buenos Aires. Fuente: Meteored.

Como siempre, restará esperar que transcurran las jornadas para comprobar si este pronóstico se afianza o si vuelve a cambiar y se adelantan aún más las lluvias en Buenos Aires.