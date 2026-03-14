El jefe de Gabinete brindará una entrevista televisiva tras el "AdorniGate" y su viaje a Nueva York

Para ratificarle su apoyo, Javier Milei lleva a Manuel Adorni a Córdoba

A su regreso de Madrid, donde participó de un foro económico anarcocapitalista, Javier Milei retomará su agenda local para visitar Córdoba, acompañado por el cuestionado Manuel Adorni, a quien referentes libertarios no dejan de prestar el debido respaldo.

Según se sabe, el Presidente disertará el lunes a las 16 en la Bolsa de Comercio de la capital de la provincia mediterránea, y allí estará su jefe de Gabinete, quien por estas horas es duramente cuestionado al protagonizar hechos propios de la vilipendiada “casta”, como utilizar el avión presidencial para viajar a Nueva York junto con su esposa.

En la Bolsa cordobesa también hablarán Manuel Tagle, presidente de la institución anfitriona, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central (reemplazando en 2018 a Luis ‘Toto’ Caputo).