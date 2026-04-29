Javier Milei, amenazante: "No voy a aceptar la psicopateada, ni de los kukas ni de los periodistas"
Tras su paso por el Congreso para apoyar al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Presidente reconoció que "no estamos en Suiza" y volvió a confrontar.
Tras una jornada de altísima intensidad en el Congreso de la Nación, donde respaldó presencialmente el informe de gestión de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei se trasladó al Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) para participar de la Expo EFI 2026, donde volvió a lanzar polémicas declaraciones.
Ante un auditorio colmado en la convención de economía, finanzas e inversiones más importante del país, el mandatario combinó definiciones técnicas con un fuerte descargo político, siempre casi a oscuras como suele acostumbra.
En su exposición, Milei volvió a confrontar a sus críticos con ataques para todos los frentes, al tiempo que contradiciendo su relato de "mejor Gobierno de la historia", ahora bajó las expectativas al reconocer que no todo fluje tal cual lo esperado.
"Nadie está diciendo que estamos en Suiza", disparó el Presidente, reconociendo las dificultades actuales pero ratificando que el camino del ajuste y la ortodoxia es el único posible para evitar una catástrofe mayor.
Más agravios de Javier Milei a la prensa y la oposición
Fiel a su estilo confrontativo, el jefe de Estado aprovechó el escenario de la Expo EFI para retomar la línea discursiva que había iniciado horas antes en el recinto parlamentario.
Con un tono firme, Milei denunció lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. "No voy a aceptar la psicopateada, ni de los kukas ni de los periodistas", sentenció, unificando a sus adversarios políticos y a sectores de la prensa en sus críticas.
El mandatario se quejó de la asimetría en el debate público y sentenció: "Hablan de mis respuestas y no dicen nada de sus mentiras, calumnias y barbaridades que dijeron de mí y de mi familia. Tengo derecho a defenderme".
"Me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo... tengo derecho a defenderme. Los periodistas pueden pegar y decir cualquier cosa y yo tengo que responder, eso no afecta la libertad de expresión. Lo digo por los llorones", expuso el Presidente.
Más allá de los dardos políticos, el eje de su presencia en la convención fue brindar certidumbre al círculo rojo y a los inversores presentes. La participación del Presidente en la Expo EFI 2026 cierra un día de fuerte centralidad política, donde el mandatario decidió pasar a la ofensiva tanto en el ámbito institucional del Congreso como en los foros económicos de negocios.
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