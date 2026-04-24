En medio del escándalo de Manuel Adorni, la OA prorrogó el plazo para presentar declaraciones juradas

La medida alcanza a los funcionarios obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación de declaraciones al inicio de la gestión, su actualización anual y la rendición al egreso. El objetivo es garantizar el cumplimiento adecuado de una obligación clave en materia de transparencia.

Desde la Oficina Anticorrupción explicaron que la prórroga responde a la necesidad de contar previamente con la información fiscal correspondiente al período 2025, en particular las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.

adorni aruba

Estos datos son procesados por la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), cuyos plazos de presentación se extienden habitualmente hasta la primera quincena de junio. La interdependencia entre los sistemas impositivo y patrimonial obliga a ajustar los tiempos administrativos.

En ese marco, se consideró necesario modificar la fecha original de vencimiento, fijada para el 30 de mayo, ya que sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales.

La resolución también instruye a las áreas de recursos humanos de cada organismo a difundir la medida entre los funcionarios alcanzados, con el fin de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.

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La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta central para el control de la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y forma parte del sistema de prevención de conflictos de interés y lucha contra la corrupción.

Manuel Adorni, más complicado

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevos datos tras la confirmación judicial de los gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025. En este marco, se explicitan desembolsos de miles de dólares por parte del jefe de Gabinete. Según consta en el expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial pagó 8.874 dólares en alojamiento en dos hoteles del Caribe y 5.800 dólares en pasajes aéreos, lo que eleva el costo total del viaje a 14.696 dólares sin tener en cuenta otros gastos que pudieran haber realizado.

De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, Adorni se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido. Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort, donde permaneció hasta el 9 de enero.

cruce adorni con periodista

El viaje completo se extendió hasta el 10 de enero y fue realizado junto a su familia durante todo ese periodo.

Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de 1.450 dólares por persona, totalizando los 5.800 dólares. Según la información remitida a la Justicia, los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo, y el itinerario incluyó escalas en Perú (ida) y Ecuador (regreso).

El objetivo de la investigación es determinar si este nivel de gastos que demostró tener Adorni resulta compatible con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los 3 millones de pesos mensuales, monto que se mantuvo congelado hasta comienzos de este año cuando el presidente Milei le otorgó a sus ministros un aumento del 112% mientras licúa los salarios de los trabajadores.

En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.

adorni sobre jet privado

El viaje a Aruba se suma así a otras operaciones que están siendo analizadas en el expediente. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares con un anticipo de apenas 30 mil dólares y un préstamo por 200 mil dólares que le habrían otorgado las mismas dos jubiladas que le vendían el departamento.

En ese marco, la declaración de un testigo que aseguró que el funcionario adeuda otros 65 mil dólares por refacciones del inmueble, monto que no habría sido documentado. Mientras que la inmobiliaria que intervino en la operación aseguró que ese departamento tenía un valor real de 345 mil dólares, es decir 115 mil dólares más que lo que el Jefe de Gabinete aseguró haber pagado.

También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá por otros 120 mil dólares, financiada en parte con una hipoteca previa.

La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal Javier Milei y Manuel Adorni

Además, la fiscalía analiza pagos parciales de deudas, como un desembolso de 30 mil dólares realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de un crédito vigente.

Todos estos gastos realizados en un muy corto plazo de tiempo y que no parece estar en línea con los ingresos declarados por la pareja que conforman Adorni y Angeletti.

Con el cruce de información sobre viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, la Justicia busca reconstruir el flujo de fondos del funcionario y determinar si existe lo que parece a todas luces una fuerte desproporción entre sus ingresos y su nivel de gastos.

El avance de la causa dependerá ahora de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la documentación obtenida tras el levantamiento del secreto fiscal.

Resolución 3/2026:

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