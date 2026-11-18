Sesión clave en el Senado: este jueves se debate la aprobación final de la Ley de Discapacidad
La agenda de debate abarca el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, además de las iniciativas conocidas como Ley de Tierras y Ley Joaquín.
Con un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, el Senado llevará adelante este jueves desde las 11 una sesión cuyo eje principal será el debate y la sanción definitiva de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
La agenda parlamentaria terminó de definirse este miércoles por la tarde durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, en su despacho. La iniciativa cuenta con el respaldo generalizado del arco político debido a que toma casi la totalidad de los beneficios previstos en la Ley 27.793, pero suprime su carácter transitorio para transformarla en una normativa permanente y de orden público que trascienda a las distintas gestiones de gobierno.
Los puntos clave del proyecto de la Ley de Discapacidad que debatirá el Senado
De obtener sanción definitiva, la nueva legislación consolidará una serie de garantías y mecanismos de control para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el sistema prestacional:
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Compatibilidad laboral y pensiones: Se mantiene la posibilidad de percibir una pensión no contributiva por discapacidad (fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio) en simultáneo con un trabajo registrado o la inscripción en el monotributo, con el tope de que los ingresos totales no excedan el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Prestaciones y salud: La norma preserva el nomenclador único, asegura la actualización periódica y automática de los aranceles en línea con la movilidad jubilatoria (atada al Índice de Precios al Consumidor) y ratifica la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión.
Garantía presupuestaria: Se dispone que los fondos asignados al Ministerio de Salud para esta área no podrán sufrir recortes en términos reales respecto del ejercicio fiscal previo.
Auditorías y cruce de datos: Bajo el criterio del debido proceso inclusivo, se establece un esquema de auditorías regulares que articulará información de la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER.
Deuda con prestadores y reglamentación: A instancias de los bloques aliados, el texto suma una disposición transitoria con un cronograma para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores, además de otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.
El resto del temario de este jueves
Más allá de que el debate por discapacidad concentrará la atención central de la jornada, el orden del día de la sesión de este jueves también incluye otros asuntos relevantes, entre los que se destacan la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una iniciativa sobre propiedad privada destinada a restablecer la Ley de Tierras y el tratamiento de la denominada "Ley Joaquín".
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