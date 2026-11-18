Compatibilidad laboral y pensiones: Se mantiene la posibilidad de percibir una pensión no contributiva por discapacidad (fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio) en simultáneo con un trabajo registrado o la inscripción en el monotributo, con el tope de que los ingresos totales no excedan el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Prestaciones y salud: La norma preserva el nomenclador único, asegura la actualización periódica y automática de los aranceles en línea con la movilidad jubilatoria (atada al Índice de Precios al Consumidor) y ratifica la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión.

Garantía presupuestaria: Se dispone que los fondos asignados al Ministerio de Salud para esta área no podrán sufrir recortes en términos reales respecto del ejercicio fiscal previo.

Auditorías y cruce de datos: Bajo el criterio del debido proceso inclusivo, se establece un esquema de auditorías regulares que articulará información de la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER.