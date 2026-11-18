Ley de Discapacidad: convocan a movilizarse este jueves al Congreso por el debate en el Senado
El Foro Permanente pidió acompañar la sesión desde las 11 para lograr la sanción definitiva de la norma y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Congreso de la Nación para este jueves 19 de noviembre a partir de las 11, con el objetivo de acompañar el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Discapacidad, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, instituciones prestadoras, trabajadores del sector, familias y a la sociedad en general, en lo que definieron como una instancia decisiva para que el proyecto obtenga sanción definitiva y permita dar respuesta a la crítica situación que atraviesa el área.
El reclamo por el financiamiento y la continuidad de las prestaciones
A través de un comunicado oficial, la entidad remarcó que la sanción de la ley resulta indispensable para avanzar hacia un sistema de prestaciones sostenible, con previsibilidad y garantías tanto para las personas con discapacidad como para los profesionales que trabajan diariamente en su atención.
Entre los ejes centrales del planteo se destacan la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios, garantizar el financiamiento adecuado del sistema y establecer las condiciones necesarias para sostener los apoyos. "Garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado", señalaron desde el Foro.
La cita al papa León XIV y los detalles de la convocatoria
En su mensaje, la organización también recordó las palabras que dejó el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, al señalar que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad", y llamó a traducir ese principio en políticas públicas concretas.
Detalles de la movilización:
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Fecha: jueves 19 de noviembre.
Lugar: Congreso de la Nación.
Horario de concentración: 11:00 (con horario de inicio del debate legislativo a confirmar).
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