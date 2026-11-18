El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Congreso de la Nación para este jueves 19 de noviembre a partir de las 11, con el objetivo de acompañar el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Discapacidad, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.