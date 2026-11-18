La medida no crea nuevas prestaciones ni modifica las condiciones de acceso al sistema. Su alcance se limita a actualizar los aranceles de las modalidades que ya integran el nomenclador nacional, con el objetivo de adecuar los valores de referencia al índice de precios utilizado por la autoridad sanitaria.

Los importes tampoco constituyen un pago directo a las personas con discapacidad. Son los valores que se reconocen por los servicios incluidos en el régimen y que sirven como referencia para prestadores, obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores obligados a otorgar cobertura.

Nuevo nomenclador de Discapacidad

Resolución 3715/2026: