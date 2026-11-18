Discapacidad: mientras sigue sin cumplir con la ley, el Gobierno aumentó un 2,2% los valores del nomenclador
El Senado buscará mañana sancionar la reforma a la Ley Nacional de Discapacidad consensuada con la oposición tras el ajuste de Javier Milei.
Mientras sigue sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad que lo obliga a cancelar los saldos adeudados a prestadores por el brutal ajuste que aplicó sobre el sector en 2024 y 2025, el gobierno de Javier Milei aprobó este miércoles una nueva suba para noviembre en los valores del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad del 2,2% en línea con la inflación de octubre informada días a trás por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Así quedó plasmado en la Resolución 3715/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Secretario Nacional de Discapacidad, Diego Masaragian. Además de la suba de los valores previstos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el gobierno libertario mantuvo el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias de la zona patagónica.
Ese suplemento por zona desfavorable se calcula sobre el arancel básico. De este modo, el valor general actualizado y el adicional por zona desfavorable funcionan como componentes distintos para los prestadores que brindan servicios en las jurisdicciones patagónicas alcanzadas por la normativa.
La actualización se aplica sobre los valores de octubre sin distinciones entre los tipos de prestaciones incluidos en el nomenclador nacional.
Nomenclador en Discapacidad
El Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.
La medida no crea nuevas prestaciones ni modifica las condiciones de acceso al sistema. Su alcance se limita a actualizar los aranceles de las modalidades que ya integran el nomenclador nacional, con el objetivo de adecuar los valores de referencia al índice de precios utilizado por la autoridad sanitaria.
Los importes tampoco constituyen un pago directo a las personas con discapacidad. Son los valores que se reconocen por los servicios incluidos en el régimen y que sirven como referencia para prestadores, obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores obligados a otorgar cobertura.
Nuevo nomenclador de Discapacidad
Resolución 3715/2026:
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