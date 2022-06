El marido de Pampita no termina de entender que lo subestiman cuando lo llaman "el marido de Pampita"

"¿Qué están haciendo cuando me llaman "el marido de Pampita"?, En realidad la están subestimando a ella" intentó explicar el legislador de derecha en diálogo con Radio Con Vos. Los periodistas con los que dialogaba le tuvieron que explicar que no era así, que a quien están subestimando es precisamente a él. Sin embargo el marido de Pampita no terminó de comprender del todo lo que intentaban explicarle.