El mensaje de Axel Kicillof al filo de la veda: "Volvamos a sumar fuerzas"
El gobernador bonaerense publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que "Milei eligió darle la espalda al pueblo".
Sobre el filo del inicio de la veda electoral de cara a las Legislativas que se celebrarán el próximo domingo en todo el país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Javier Milei, Axel Kicillof, publicó un breve spot en sus redes sociales en el que llamó a sumar fuerzas para ponerle un freno al ajuste libertario.
Allí, el mandatario provincial recordó que "el rumbo económico que viene aplicando Javier Milei fue rechazado masivamente el 7 de septiembre" cuando los bonaerenses le asestaron una dura derrota electoral en las elecciones legislativas locales.
"Pero -siguió- el presidente no escuchó. No escuchó que le pidió rectificar un modelo que está destruyendo el trabajo, la producción y la vida cotidiana de millones de argentinos. No escuchó que se le exigió gobernar con responsabilidad dentro de la Constitución y sin promover el odio. No escuchó que se le exigió reactivar las obras que frenó y devolver los recursos que nos robó a las provincias".
Kicillof advirtió que "en vez de hacer correcciones Milei agravó lo peor de su gobierno. Respaldó un candidato financiado por el narcotráfico y entregó el manejo de nuestra economía al gobierno de los Estados Unidos. Y por si fuera poco lo vimos festejar y cantar mientras el país atravesaba días de mucha angustia".
"Está en otra realidad", sentenció el mandatario provincial y advirtió que "ya está claro que este modelo no le sirve a la Argentina"
"Pero no estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino. El camino de un Estado que proteja, que invierta, que haga obras y que trabaje por un futuro más justo para las mayorías" dijo Kicillof y pidió: "este domingo 26 de octubre tenemos una nueva oportunidad. Con una simple marca en la opción de Fuerza Patria podés defender lo que seguimos haciendo junto a tu intendente y sobre todo podés sumar fuerzas para que el futuro de los argentinos se decida en la Argentina".
