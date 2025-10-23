En el cierre de campaña del peronismo, Juan Grabois le dedicó un particular párrafo a Sergio Massa

"La forma correcta de abordarla es sufrirla un poco y buscar una síntesis, que es nuestra tarea de aquí en adelante: encontrar una síntesis programática para que el futuro gobierno peronista, que va a llegar en el momento oportuno pero va a llegar pronto, haga realidad las consignas de soberanía política, independencia económica, que hoy está arrastrando un Presidente arrastrado, para lograr la justicia social", completó.

Grabois hizo así referencia a la unidad que logró el peronismo en gran parte de los distritos del país, donde los diferentes sectores pudieron concretar listas comunes para "ponerle un freno a Milei", como reza la consigna principal de Fuerza Patria.