En el cierre de campaña del peronismo, Juan Grabois le dedicó un particular párrafo a Sergio Massa
El peronismo bonaerense realizó este jueves un acto en San Martín, encabezado por Axel Kicillof, y el candidato a diputado nacional le dedicó un llamativo párrafo al exministro de Economía.
Axel Kicillof encabezó este jueves el acto de cierre de la campaña bonaerense de Fuerza Patria (FP), que se desarrolló en horas de la tarde en el Parque Yrigoyen de la ciudad de San Martín, donde también se dieron cita funcionarios y referentes del peronismo.
Además del gobernador, en el escenario estuvieron también los candidatos peronistas Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois, así el intendente de San Martín, Fernando Moreira; la vicegobernadora Verónica Magario, y el exministro de Economía, Sergio Massa.
Fue a este último a quien Grabois, durante su discurso, le dedicó unas palabras que sonaron bastante particulares teniendo en cuenta la circunstancia del encuentro: el cierre de campaña hacia las elecciones legislativas del domingo próximo.
La "mención particular" de Juan Grabois
"Voy a hacer una mención particular", dijo el candidato a diputado y dirigente social, "al compañero Sergio Tomás (Massa), con el que cada tanto me peleo un poquito", prosiguió.
No obstante, Juan Grabois aclaró que "Sergio Tomás me ayudó muchísmo en la campaña y además, esto lo decía el Papa, cuando hay contradicciones hay dos formas de abordarlas: una es hacerse el boludo, acá somos todos amigos, pensamos todos igual... Eso está mal".
"La forma correcta de abordarla es sufrirla un poco y buscar una síntesis, que es nuestra tarea de aquí en adelante: encontrar una síntesis programática para que el futuro gobierno peronista, que va a llegar en el momento oportuno pero va a llegar pronto, haga realidad las consignas de soberanía política, independencia económica, que hoy está arrastrando un Presidente arrastrado, para lograr la justicia social", completó.
Grabois hizo así referencia a la unidad que logró el peronismo en gran parte de los distritos del país, donde los diferentes sectores pudieron concretar listas comunes para "ponerle un freno a Milei", como reza la consigna principal de Fuerza Patria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario