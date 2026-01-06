El mensaje de Cristina Kirchner tras ser dada de alta: "Agradecer a los médicos y a todos los argentinos"
Luego de atravesar un cuadro de peritonitis localizada e íleo postoperatorio, la exmandataria se pronunció en sus redes sociales con gratitud.
Tras ser data de alta luego de atravesar un completo cuadro por una peritonitis localizada e íleo postoperatorio, Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para mostrar gratitud hacia los médicos que la atendieron y toda la gente que estuvo pendiente de su recuperación.
"Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior", comenzó indicando.
Y añadió: "También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación. ¡Muchas gracias!".
Cristina sostuvo que Trump quiere "apoderarse de la mayor reserva de petróleo" de Venezuela
La expresidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez a la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Estados Unidos "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".
La expresidenta vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.
¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?
La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.
