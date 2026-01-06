El mensaje de Cristina Kirchner tras ser dada de alta: "Agradecer a los médicos y a todos los argentinos"

La expresidenta vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2007821386065084488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007821386065084488%7Ctwgr%5E652c5a3f4bf13b23ffc69260498230b4e3c7185a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fminutouno.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17677216957450071&partner=&hide_thread=false Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?

La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.