🔵Padre Guilherme EN VIVO: cómo ver el homenaje al Papa Francisco en Plaza de Mayo por Internet
El Padre Guilherme hace vibrar a la Plaza de Mayo con su techno. Enterate cómo ver en vivo por internet este histórico homenaje al Papa Francisco.
El reconocido Padre Guilherme Peixoto llegó a Buenos Aires para brindar un espectáculo musical sin precedentes en la histórica Plaza de Mayo. Este increíble evento combina modernos ritmos de la música electrónica con los mensajes más recordados del Papa Francisco, creando un ambiente único para los fieles.
Dónde ver online el evento del Padre Guilherme
Para aquellas personas que no puedan asistir presencialmente al centro porteño, existe una excelente y accesible alternativa digital. El multitudinario evento se puede seguir de forma totalmente gratuita y en vivo a través de internet, permitiendo que fanáticos de todo el país y el mundo se sumen a la celebración.
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Toda la transmisión oficial se realiza directamente desde el canal de YouTube del propio sacerdote. Según informaron desde la organización, el streaming comenzará puntualmente para garantizar que nadie se pierda el inicio de este esperado e innovador set, el cual se destaca por fusionar a la perfección el vibrante techno litúrgico con las palabras más icónicas del Sumo Pontífice.
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