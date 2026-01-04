Explotan las redes con memes y videos generados con IA sobre la captura de Nicolás Maduro

En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y bombardeó a Venezuela, el hecho inunda los medios internacionales. El presidente Donald Trump dijo, horas después en una entrevista que brindó a la FOX y lo repitió luego en conferencia de prensa, que siguió el operativo militar por cámaras como si fuera un espectáculo televisivo. También compartió un video editado y musicalizado con música de Creedence mostrando el bombardeo donde murieron, según se sabe hasta el momento, más de 40 personas.