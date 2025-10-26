Karina Milei sorprendió al salir a hablar afuera del búnker: "Un logro de este Gobierno"

A cuánto está el "dólar cripto", el único que opera este domingo durante las elecciones

Mientras la Argentina vive la jornada de elecciones legislativas a nivel nacional, y luego de una semana en la que el dólar escaló generando preocupación, a la espera por el escrutinio, el único mercado cambiario que se mantiene activo este domingo, el "dólar cripto", registra una clara tendencia a la baja.

Las principales stablecoins —criptomonedas cuyo valor está atado al dólar estadounidense— funcionan como el único termómetro financiero disponible antes de la apertura de los mercados formales de este lunes. La caída de sus cotizaciones refleja la cautela y expectativa de los inversores ante el resultado electoral.

dolar cripto

Pasadas las 16:30 horas, la caída era notable en las cotizaciones:

USD Coin (USDC): Bajaba un significativo 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.

Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64 .

Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, marcando un precio de $1.578,05.

Otras stablecoins como USDL y PYUSD también replicaban el retroceso con caídas del 1.18%.