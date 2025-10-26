Karina Milei sorprendió al salir a hablar afuera del búnker: "Un logro de este Gobierno"
La secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei apareció junto a Martín Menem para agradecer a los argentinos que participaron en las elecciones.
A la espera de los resultados de las elecciones legislativas nacionales, Karina Milei sorprendió al salir del búnker de La Libertad Avanza para hablar a quienes estaban en las afueras: "La verdad, quiero agradecerles porque, como han visto todos, han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz, eso le agradezco a todos los que participaron".
Al lado de Martín Menem -titular de la Cámara de Diputados- la secretaria de Presidencia dijo: "Nosotros estamos muy contentos, como presidente del partido y vicepresidente, porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, es la primera vez, así que estamos muy contentos con eso".
"Estamos contentos también por el tema de la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este Gobierno", sostuvo. Consultada por el escrutinio, la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei fue tajante al decir: "Los números no los tenemos, así que vamos a seguir esperando y quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar, que es lo que les pedimos durante todo este tiempo".
"Y agradecerles también a todos los fiscales que están cuidando los votos y que, por favor, se queden hasta último momento", concluyó.
A cuánto está el "dólar cripto", el único que opera este domingo durante las elecciones
Mientras la Argentina vive la jornada de elecciones legislativas a nivel nacional, y luego de una semana en la que el dólar escaló generando preocupación, a la espera por el escrutinio, el único mercado cambiario que se mantiene activo este domingo, el "dólar cripto", registra una clara tendencia a la baja.
Las principales stablecoins —criptomonedas cuyo valor está atado al dólar estadounidense— funcionan como el único termómetro financiero disponible antes de la apertura de los mercados formales de este lunes. La caída de sus cotizaciones refleja la cautela y expectativa de los inversores ante el resultado electoral.
Pasadas las 16:30 horas, la caída era notable en las cotizaciones:
-
USD Coin (USDC): Bajaba un significativo 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.
Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.
Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, marcando un precio de $1.578,05.
Otras stablecoins como USDL y PYUSD también replicaban el retroceso con caídas del 1.18%.
