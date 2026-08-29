El oficialismo empuja en el Senado la eliminación de las PASO pero sus aliados se resisten
El bloque libertario intenta reactivar el debate sobre la reforma electoral, pero la falta de acuerdos con socios estratégicos.
El oficialismo percibe un viraje en el clima político y busca aprovecharlo para reinstalar en el Senado el debate sobre la eliminación de las PASO. Sin embargo, el intento choca con la falta de consenso entre los bloques aliados, que en las últimas sesiones comenzaron a reclamar definiciones más concretas sobre la agenda legislativa.
En la más reciente sesión de la Cámara alta, el bloque de La Libertad Avanza esperaba un tránsito sin sobresaltos, con un temario centrado en pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Pero la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, interrumpió esa calma al solicitar tratamiento preferencial para el proyecto de Ficha Limpia, por fuera de la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada.
Ante la situación, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, tomó la palabra para aclarar los planes del Gobierno. La senadora adelantó que retomarán el tratamiento de la reforma electoral en comisiones dentro de dos semanas, e incorporarán los proyectos de Ficha Limpia. "Tienen mi palabra", aseguró. Pero sus declaraciones generaron gestos y miradas entre los senadores de otros bloques, al punto que un grupo de radicales se reunió alrededor de su presidente, Eduardo Vischi, y la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, debió frenar la sesión para pedirles que conversaran fuera del recinto.
En los bloques interpretaron que la respuesta de Bullrich buscó evitar que pareciera que el oficialismo elude el debate de Ficha Limpia, más que anunciar un cambio real en las negociaciones. "Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo", confió un senador dialoguista, y un vocero oficialista ratificó que todavía no están discutiendo el tema centralmente.
Tras la sesión, Bullrich abrió una puerta al señalar que daba lo mismo "la eliminación o la suspensión" de las PASO, porque el debate se centra en el costo de las primarias. Pero ese camino intermedio tampoco convence: Mauricio Macri no quiere allanarle el terreno al Gobierno sin un acuerdo previo con La Libertad Avanza, algo que aún no ocurre.
El escollo más difícil lo representan los gobernadores que planean adelantar sus elecciones. Casi veinte mandatarios provinciales buscarán la reelección, ninguno libertario, y no tienen incentivos para solucionar las disputas internas del oficialismo en sus territorios. Así, la reforma electoral, cuyo eje es la eliminación de las PASO y la implementación de Ficha Limpia, permanece sin avances por falta de consenso.
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