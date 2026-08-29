El oficialismo empuja en el Senado la eliminación de las PASO pero sus aliados se resisten

Ante la situación, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, tomó la palabra para aclarar los planes del Gobierno. La senadora adelantó que retomarán el tratamiento de la reforma electoral en comisiones dentro de dos semanas, e incorporarán los proyectos de Ficha Limpia. "Tienen mi palabra", aseguró. Pero sus declaraciones generaron gestos y miradas entre los senadores de otros bloques, al punto que un grupo de radicales se reunió alrededor de su presidente, Eduardo Vischi, y la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, debió frenar la sesión para pedirles que conversaran fuera del recinto.