Salario Mínimo: el Gobierno descarta un piso obligatorio para todas las paritarias

El Gobierno nacional rechazó de plano la imposición de un piso salarial fijo de $1.000.000, ya sea a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o de la homologación de convenios colectivos. Desde la Secretaría de Trabajo aseguraron que, aunque trasladaron de manera extraoficial a empresas y gremios la sugerencia de revisar las categorías más bajas, la decisión final queda en manos de cada actividad.