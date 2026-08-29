Fuerte impulso al flanco norte: llegó a Santa Cruz el primer perforador propio de CGC
El arribo materializa el plan de inversiones anunciado por el gobernador Claudio Vidal y promete reactivar el empleo y las regalías provinciales.
La actividad hidrocarburífera en la Patagonia da un salto cualitativo con la llegada oficial del primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC). La unidad, del tipo Flex, ya se encuentra en la provincia de Santa Cruz y se instalará de forma permanente en el flanco norte —más precisamente en el yacimiento Tres Picos de Cañadón León—, donde comenzará a operar en cuestión de días una vez finalizado el montaje.
El desembarco constituye la cristalización del plan de inversiones anticipado a fines de mayo por el gobernador Claudio Vidal, consolidando una nueva etapa de crecimiento para el sector petrolero local tras un período de meseta.
Un programa de 31 perforaciones y impacto en el empleo en Santa Cruz
El cronograma de trabajo estipulado por la operadora prevé un intenso ritmo de actividad para lo que resta de la década, abarcando un total de 31 nuevas perforaciones:
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9 pozos programados para ejecutarse durante el tramo final de este año.
22 pozos adicionales previstos a lo largo de todo el calendario de 2027.
Según detalló el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el hecho de contar con una unidad propia operando de manera continua garantiza previsibilidad y sostiene la curva de producción en la cuenca.
Para el Ejecutivo provincial, el despliegue no solo redundará en un incremento directo de las regalías hidrocarburíferas, sino que activará una poderosa reacción en cadena sobre toda la economía regional. El movimiento impactará de lleno en empresas de servicios, proveedores locales, comercios y en la reincorporación de trabajadores petroleros que aguardaban una oportunidad para volver a las locaciones, complementándose con los recientes acuerdos de remediación de pozos y las inversiones de otras operadoras en la región.
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