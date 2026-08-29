Fuerte impulso al flanco norte: llegó a Santa Cruz el primer perforador propio de CGC

Para el Ejecutivo provincial, el despliegue no solo redundará en un incremento directo de las regalías hidrocarburíferas, sino que activará una poderosa reacción en cadena sobre toda la economía regional. El movimiento impactará de lleno en empresas de servicios, proveedores locales, comercios y en la reincorporación de trabajadores petroleros que aguardaban una oportunidad para volver a las locaciones, complementándose con los recientes acuerdos de remediación de pozos y las inversiones de otras operadoras en la región.