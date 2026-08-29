Peter Thiel es tema en el Congreso: diputados opositores y expertos debatieron sobre la IA y sus negocios

El único matiz llegó del tecnólogo Santiago Siri, quien defendió parte del enfoque de Thiel: no se trata de una apología simple de la tecnología, sino de advertir dos riesgos opuestos —la pérdida de control humano sobre ciertos desarrollos y el uso del miedo para justificar el control social excesivo—.

El debate ocurre en un contexto de creciente interés por el vínculo Thiel-Gobierno y el posible despliegue de infraestructura de datos e inteligencia artificial en el país.