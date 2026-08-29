La Libertad Avanza adelantó la campaña y presentó a su primer candidato a gobernador

El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión: eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, reducción de alícuotas para 76 actividades, eliminación del Impuesto a la Salud Pública y supresión del Impuesto de Sellos. El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, presupuesto base cero, Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

Con este lanzamiento, LLA se convierte en el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y respaldo nacional explícito. La estrategia forma parte de un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).