La Libertad Avanza adelantó la campaña y presentó a su primer candidato a gobernador
El oficialismo libertario lanzó a Lisandro Catalán como su aspirante a gobernador de Tucumán, con un programa de reformas profundas y el respaldo de la conducción nacional de Javier Milei.
La Libertad Avanza dio este viernes el puntapié inicial de su estrategia electoral rumbo a 2027 al presentar a Lisandro Catalán como su primer candidato a gobernador de Tucumán. El acto, que reunió a unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, marcó el arranque de la ofensiva libertaria en una provincia donde el peronismo ostenta el poder territorial.
Catalán, presidente del partido en Tucumán y exministro del Interior nacional durante 2025, cerró el encuentro con una declaración contundente: "No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán". La presentación incluyó la difusión del programa "Punto de partida para la libertad de los tucumanos", una hoja de ruta que abarca reformas fiscales, institucionales, educativas, sanitarias y de seguridad.
El lanzamiento contó con el respaldo explícito de la Mesa Nacional de LLA, que envió referentes técnicos y políticos para acompañar la presentación. Entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Esta presencia buscó demostrar que la postulación de Catalán forma parte de una estrategia coordinada con la conducción de Javier Milei.
El programa propone una reducción progresiva de impuestos al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial. También plantean cambios en los sistemas de salud y educación.
En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel. Catalán adelantó que el partido competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir el compromiso de reducir el gasto legislativo.
El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión: eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, reducción de alícuotas para 76 actividades, eliminación del Impuesto a la Salud Pública y supresión del Impuesto de Sellos. El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, presupuesto base cero, Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.
Con este lanzamiento, LLA se convierte en el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y respaldo nacional explícito. La estrategia forma parte de un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).
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