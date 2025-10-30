Tras excluir a Axel Kicillof, Javier Milei se reunió con gobernadores en busca de apoyo legislativo
Junto a mandatarios provinciales afines, el Presidente y su gabinete dialogaron sobre lo que se viene: las reformas laboral y tributaria.
Con la mira puesta en el Presupuesto y la reforma laboral, el presidente Javier Milei recibió este jueves a un grupo de gobernadores afines en la Casa Rosada, en el primer encuentro formal de esta magnitud que se da luego de las elecciones, con la exclusión confirmada de Axel Kicillof.
La reunión, que ya se había dado a conocer el martes, buscó construir el apoyo necesario en el Congreso para avanzar con las reformas estructurales del Gobierno. Para ello, Milei planea incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el debate del Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria.
Pese al crecimiento de sus bancas, La Libertad Avanza (LLA) sigue dependiendo de los consensos con los bloques aliados y los mandatarios provinciales para obtener la sanción de estas leyes.
La cita en Balcarce 50 no solo tuvo implicancias legislativas, sino también internas. La presencia de Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Lisandro Catalán (ministro del Interior) en la mesa confirma que ambos funcionarios son los interlocutores válidos del Ejecutivo con las provincias.
De esta manera, la ratificación de Francos en su puesto, que sonaba como posible baja antes de las elecciones, posterga los cambios en el Gabinete. Él mismo se encargó este miércoles por la noche de desmentir una posible salida del Gabinete.
En una entrevista con TN, el funcionario parafraseó a María Elena Walsh, e ironizó: "Tantas veces me morí, tantas veces me mataron... y sin embargo estoy aquí, resucitando".
En relación al encuentro en Casa Rosada, algunos de los invitados fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán),, Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no pudo concurrir porque ya tenía un viaje programado para esa fecha, pero envió a su vice, Hebe Casado.
En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) se sumó tras un encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda para tratar un conflicto que tiene con el sindicato de petroleros.
Axel Kicillof no fue convocado a la reunión de gobernadores con Javier Milei
Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la reunión del Presidente con los gobernadores, pero dejó fuera al bonaerense Axel Kicillof.
Al respecto, el funcionario consideró que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina", pese a que Kicillof es el gobernador de la provincia con más habitantes del país.
