Tras excluir a Axel Kicillof, Javier Milei se reunió con gobernadores en busca de apoyo legislativo

En una entrevista con TN, el funcionario parafraseó a María Elena Walsh, e ironizó: "Tantas veces me morí, tantas veces me mataron... y sin embargo estoy aquí, resucitando".

En relación al encuentro en Casa Rosada, algunos de los invitados fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán),, Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no pudo concurrir porque ya tenía un viaje programado para esa fecha, pero envió a su vice, Hebe Casado.

En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) se sumó tras un encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda para tratar un conflicto que tiene con el sindicato de petroleros.

Axel Kicillof no fue convocado a la reunión de gobernadores con Javier Milei

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la reunión del Presidente con los gobernadores, pero dejó fuera al bonaerense Axel Kicillof.

Al respecto, el funcionario consideró que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina", pese a que Kicillof es el gobernador de la provincia con más habitantes del país.

kicillof milei