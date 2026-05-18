Brote de ébola en África: la OMS declaró la emergencia sanitaria a nivel mundial
Con más de 80 muertes confirmadas, el organismo encendió las alarmas en torno a una variante que afecta de lleno en la República Democrática del Congo y Uganda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo la "emergencia de salud pública de importancia internacional" ante un nuevo brote de ébola en África central. La alerta global se activó por el avance de la variante Bundibugyo, que golpea con fuerza a la República Democrática del Congo y a Uganda.
El foco más preocupante está en la provincia congoleña de Ituri, donde ya hay ocho casos confirmados en laboratorio, unos 300 sospechosos y más de 80 muertes bajo investigación. La velocidad de los contagios hace temer una propagación regional.
En tanto, Uganda ya registró dos casos y una muerte en su capital, Kampala; al no encontrarse un nexo epidemiológico entre los pacientes, las autoridades sospechan que el virus ya circula de forma comunitaria.
Con cautela, la OMS encendió las alarmas
Aunque el panorama es complejo, la OMS precisó que la situación actual aún no reúne las condiciones legales que exige el Reglamento Sanitario Internacional para catalogarla formalmente como una pandemia. No obstante, la institución optó por encender la alarma global de forma preventiva, buscando agilizar la respuesta internacional y blindar las fronteras sanitarias.
A esta inquietud se sumaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, alertando sobre el fuerte flujo de personas en las áreas críticas. Ante el riesgo, el organismo africano llamó a una sesión de urgencia junto a referentes de salud de Estados Unidos, Europa y China, con el objetivo de planificar el despliegue de expertos y el despacho de recursos médicos.
Con una tasa de letalidad que ronda entre el 60% y el 80%, el ébola se consolida como una patología sumamente agresiva. El contagio se produce por el contacto directo con fluidos corporales, y sus manifestaciones clínicas incluyen cuadros de fiebre elevada, postración extrema y graves hemorragias tanto internas como externas.
A través de esta alerta sanitaria mundial, la OMS apunta a liberar fondos de emergencia que faciliten el montaje de cordones sanitarios, intensifiquen el rastreo de contactos y agilicen la distribución de terapias en fase experimental para frenar el avance del virus a gran escala.
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