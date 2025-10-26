El padre y amigos de Pablo Grillo se manifestaron frente al lugar donde votó Patricia Bullrich

Embed

Votó Patricia Bullrich: "Necesitamos tener más diputados y senadores"

Los candidatos en estas elecciones siguen emitiendo su voto y este domingo, pasada las 14hs, Patricia Bullrich se acercó al Auditorio de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, para cumplir con su deber cívico.

La funcionaria se mostró sonriente y al salir, conversó con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y contó cómo ve esta jornada electoral. “Tuve una convicción y voté rápido; la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”, comenzó diciendo Patricia Bullrich y explicó luego de tener que utilizar dos boletas para sufragar.

Y siguió: “En este momento estamos frente a una elección; hasta las 18 la gente está votando. En este momento es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con los cambios de gabinete porque es una decisión exclusiva del Presidente”.

“Si la gente me acompaña por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país; impositivas para bajar impuesto, penales para el que las hace las pague y muchas leyes que necesita nuestro ministro de Economía”, agregó.

Bullrich consideró que fue “un año bastante cansador” para la gente que piensa que “ya fui a votar” pero remarcó que es la elección donde se deciden “las dos Cámaras” porque “necesitamos tener más diputados y senadores”.

“El lunes va a ser un día tranquilo. Todos tenemos que volver a la normalidad, a la tranquilidad. El país está saliendo, estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen un camino para que Argentina deje de ser país pobre”.