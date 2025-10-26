Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner: "Que las próximas elecciones la encuentren libre y sin proscripción"
Tras votar en las elecciones legislativas 2025, el candidato de Fuerza Patria se reunió con la expresidenta en San José 1111.
En el marco de las elecciones legislativas 2025, el candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, Jorge Taiana, cumplió con su agenda y se dirigió al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner en la calle San José tras sufragar, para mantener un encuentro pautado.
Fue masiva la convocatoria de militantes peronistas a la puerta de la vivienda de la exmandataria, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa Vialidad.
De esta manera, el candidato de Fuerza Patria fue a visitar a Cristina este domingo, y una vez finalizada la reunión, utilizó su perfil de X para enviar un mensaje de fuerte impacto político. "Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", escribió.
El cierre de su publicación incluyó un deseo explícito sobre la situación judicial y política de la exmandataria: "Que las próximas elecciones la encuentren a @CFKArgentina libre y sin proscripciones".
Taiana se acercó temprano a la escuela asignada y emitió su votó en Vicente López. Tras emitir su sufragio, habló con los medios de comunicación que se encontraban en la institución y confió en que haya mayor participación electoral que en las elecciones provinciales. “Esperamos una buena participación”, planteó el dirigente.
