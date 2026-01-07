El Riesgo País cayó a mínimos de 2018 tras garantizar el pago de u$s4.300 millones en vencimientos

Por su parte, el S&P Merval retrocede 1,1% en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 1% a 2.000,63 puntos. A nivel general, los papeles caen y anotan bajas de hasta el 2,6% encabezados por Central Puerto; Loma Negra (-2,6%) y Banco Macro (-2,1%).

Deuda para pagar deuda

El BCRA detalló que cerró un acuerdo de REPO con bancos privados por 3 mil millones de dólares, a saldar en un plazo de 372 días, operación para la que utilizó como garantía parte de sus tenencias de los bonos Bonar 2035 y Bonar 2038, parte de los cuales fueron obtenidos en el canje de deuda de la semana pasada.

El REPO se estableció con una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa internacional de financiamiento garantizado a un día), que alcazaba el 3,4% anual en dólares, más 400 puntos básicos, que eleva el costo financiero para la Argentina a 7,4 por ciento.

milei dolar

Estos fondos, sumado a tenencias del Tesoro en cuentas del BCRA por más de 2 mil millones de dólares, serían suficientes para completar los 4.200 millones de dólares del pago de deuda del viernes.

“El 2 de enero, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron 281 millones de dólares, terminando en 1.689 millones de dólares. Ayer se acreditaron los fondos provenientes de la concesión de las represas del Comahue (USD 700 millones), y estos recursos deberían reflejarse en las estadísticas de depósitos en dólares del Tesoro en los próximos días. Estos fondos también serían utilizados para afrontar los vencimientos de enero, que junto los depósitos en dólares y con el REPO con bancos privados anunciado esta mañana serían suficientes para enfrentar los pagos de deuda de esta semana”, evaluó Max Capital.