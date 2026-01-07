El Riesgo País cayó a mínimos de 2018 tras garantizar el pago de u$s4.300 millones en vencimientos
Argentina informó la toma de nueva deuda y garantizó el pago de sus compromisos el próximo viernes. Los mercados reaccionaron con un Riesgo País a 548 puntos.
Los bonos soberanos en dólares registran subas de hasta 1% este miércoles, impulsados por el anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO con bancos internacionales, difundido antes de la apertura del mercado. En tanto, los ADRs también avanzan, pero el S&P Merval cae en la plaza local. En ese marco, el riesgo país se ubica en torno a los 572 puntos básicos.
Las mayores subas son lideradas por los Globales, lideradas por el Global 2041 (0,7%), mientras que los Bonares operan con leves alzas de hasta 0,2% encabezadas por el Bonar 2030.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por 3 mil millones de dólares, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales, en la antesala de un vencimiento por 4.300 millones de dólares en Bonares y Globales.
La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. Se trata del segundo REPO que lleva adelante la gestión de Luis Caputo, en la primera había puesto de garantía a los Bopreales.
En Nueva York, los ADRs avanzan hasta 2,5% liderados por Grupo Supervielle; Banco BBVA (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,8%). En contraste, Pampa Energía cae 0,7%..
Por su parte, el S&P Merval retrocede 1,1% en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 1% a 2.000,63 puntos. A nivel general, los papeles caen y anotan bajas de hasta el 2,6% encabezados por Central Puerto; Loma Negra (-2,6%) y Banco Macro (-2,1%).
Deuda para pagar deuda
El BCRA detalló que cerró un acuerdo de REPO con bancos privados por 3 mil millones de dólares, a saldar en un plazo de 372 días, operación para la que utilizó como garantía parte de sus tenencias de los bonos Bonar 2035 y Bonar 2038, parte de los cuales fueron obtenidos en el canje de deuda de la semana pasada.
El REPO se estableció con una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa internacional de financiamiento garantizado a un día), que alcazaba el 3,4% anual en dólares, más 400 puntos básicos, que eleva el costo financiero para la Argentina a 7,4 por ciento.
Estos fondos, sumado a tenencias del Tesoro en cuentas del BCRA por más de 2 mil millones de dólares, serían suficientes para completar los 4.200 millones de dólares del pago de deuda del viernes.
“El 2 de enero, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron 281 millones de dólares, terminando en 1.689 millones de dólares. Ayer se acreditaron los fondos provenientes de la concesión de las represas del Comahue (USD 700 millones), y estos recursos deberían reflejarse en las estadísticas de depósitos en dólares del Tesoro en los próximos días. Estos fondos también serían utilizados para afrontar los vencimientos de enero, que junto los depósitos en dólares y con el REPO con bancos privados anunciado esta mañana serían suficientes para enfrentar los pagos de deuda de esta semana”, evaluó Max Capital.
