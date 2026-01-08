Javier Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso

Díaz Ayuso llegó a la Casa Rosada minutos antes de las 10 de la mañana y tras atravesar el Salón de los Bustos de Balcarce 50 se encontró -una vez más- con Javier Milei a quien había condecorado en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

La reunión de este jueves es la primera que se da en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores fueron en Madrid. El número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.

Lo cierto es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de una serie de acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.