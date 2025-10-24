El pedido de Javier Milei a su electorado al filo de la veda: "Vayamos a votar"
El Presidente instó a su electorado a participar del comicio del 26 de octubre con un video publicado en sus redes sociales.
Javier Milei publicó un mensaje en minutos antes de la veda electoral para alentar a los votantes a que vayan a las urnas.“No perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar. POR ARGENTINA, LA LIBERTAD AVANZA”, escribió el Presidente en la previa a la veda electoral por las elecciones legislativas del domingo. Además posteó un video.
La pieza audiovisual, musicalizada con una versión de la canción “Septiembre del 88″, de Cacho Castaña, presenta un compilado de imágenes vinculadas a diferentes gobiernos kirchneristas: desde los bolsos de José López en el convento de General Rodríguez a la foto del cumpleaños de la exprimera dama Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos y una imagen de la expresidenta Cristina Kirchner con el dictador venezolano Nicolás Maduro.
En un pasaje del video, la letra -adulterada con relación a la original- señala: “Octubre de 2025, querido amigo, te vuelvo a escribir después de dos años. El país se va encaminando, todavía falta mucho, pero de una manera u otra vamos a salir a adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, que es la esperanza”.
A su vez, cuando la letra menciona la “culpa de cuatro atorrantes” por la situación del país, se puede ver una placa con las fotos de CFK, Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner.
Javier Milei cerró la campaña en Rosario
Este jueves, el mandatario cerró la campaña de La Libertad Avanza en Rosario ante una multitud. Acompañado por los principales candidatos de todo el país, su hermana Karina y Manuel Adorni, el Presidente realizó un repaso de los logros de su gestión, criticó a la oposición, pidió que la gente concurra a votar el próximo domingo y apuntó contra el Congreso, clave para las reformas que quiere impulsar en la segunda etapa de la gestión que se inicia el 10 de diciembre.
“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, comenzó Milei.
“En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, continuó.
Y remató: “Y si bien, durante el primer año, pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año, y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.
remarcó nuevamente la importancia de los comicios del próximo domingo y apuntó: “Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”.
Seguido a este, destacó los logros de la gestión y llenó de elogios a los miembros del Gabiente, en especial al ministro de Econoía, Luis “Toto” Caputo a quien señaló debajo del escenario, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y a los ministros que se presentaron como candidatos: Luis Petri y Patricia Bullrich. “Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea. Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, añadió.
Además, cuestionó las fuerzas que se presentan como alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo. “También tienen que tener en claro que en aquellos momentos de la historia donde los valores morales están en juego, todos los que estén en el medio y se la jueguen de tibios, son cómplices de los exterminadores de la sociedad”, enfatizó.
“Durante décadas, vivimos un modelo que se dedicó en robarle el futuro a los jóvenes, la mayoría no sabe lo que es vivir un país sin inflación y nosotros estamos aniquilando la inflación. La mayoría de ustedes creció viendo como los políticos prometían y nunca conseguían nada, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. La mayoría creció pensando que así como estaba argentina era imposible tener sueños, hoy de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hoy en la Argentina hay esperanza”, sentenció sobre el final de su discurso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario