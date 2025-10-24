Elecciones legislativas: dónde votarán este domingo los principales dirigentes y candidatos

La expectativa es total en la recta final para las elecciones legislativas nacionales, que son este domingo. Lo que empezó siendo un evento que sirve como termómetro de "medio término" para medir el apoyo popular al mandato presidencial de Javier Milei se convirtió en una puja entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, la nueva alianza del peronismo con sello en más de 10 provincias, con proyección internacional dado el interés que produjo hasta en la Casa Blanca.