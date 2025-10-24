Javier Milei participó de la cena de gala organizada por el CEO de JP Morgan

cena gala jp morgan museo milei

En el marco de su visita a Buenos Aires, Dimon recibió el miércoles a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón. Y este mismo viernes por la mañana mantuvo una reunión con Luis Caputo.

El salvataje de JP Morgan

El Gobierno Nacional comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la administración libertaria en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.

Además, el banco intervino en las gestiones del gobierno de Donald Trump para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de otros U$S20.000 millones, que se sumarían al swap por idéntica suma.

