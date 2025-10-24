Javier Milei participó de la cena de gala organizada por el CEO de JP Morgan
El Presidente se encontró con el banquero Jamie Dimen para acelerar el desembolso del salvataje de esa entidad financiera con sede en Nueva York.
Javier Milei participó este viernes de la cena de gala del Consejo Internacional del JP Morgan y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, en momentos en que negocia el respaldo financiero del gigante de Wall Street.
Como se sabe, el Presidente busca que el banco estadounidense, uno de los más grandes e importantes del mundo, le facilite dólares para enfrentar la volatilidad cambiaria que promete agudizarse tras las elecciones legislativas del próximo domingo, para sumar al swap de U$S20.000 millones comprometido por el Tesoro de los Estados Unidos.
El evento se realizó en plena veda electoral, luego de que jefe de Estado regresara a Buenos Aires en auto, debido al mal tiempo imperante durante toda la jornada, tras encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario.
La cena se llevó a cabo desde las 19 en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en Av. Libertador al 1900, adonde Dimon fue el primero en arribar junto a otros ejecutivos de la entidad, como Facundo Gómez Minujín (hijo de la artista Marta Minujín) y Alfonso Aguirre.
Al banquero le siguieron el ministro de Economía, Luis Caputo, exempleado de la entidad con oficinas centrales en Nueva York; Milei y el designado canciller Pablo Quirno, quien fue el último funcionario en arribar al histórico edificio de estilo neoclásico francés, donde hubo un breve discurso de Milei, quien se retiró del lugar pasadas las 20.
En el marco de su visita a Buenos Aires, Dimon recibió el miércoles a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón. Y este mismo viernes por la mañana mantuvo una reunión con Luis Caputo.
El salvataje de JP Morgan
El Gobierno Nacional comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la administración libertaria en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.
Además, el banco intervino en las gestiones del gobierno de Donald Trump para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de otros U$S20.000 millones, que se sumarían al swap por idéntica suma.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario