El peronismo tendrá este domingo un búnker unificado en La Plata para esperar los resultados
El búnker mancomunado contará con la presencia de los candidatos del Movimiento Derecho a Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador.
La unión hace la fuerza, así que Fuerza Patria -la alianza peronista que vino a reemplazar a Unión por la Patria- tendrá un búnker mancomunado este domingo en La Plata para recibir a su militancia y esperar los resultados provisorios de las elecciones legislativas.
El búnker de Fuerza Patria estaría emplazado en el hotel Brizo de La Plata, según informó el diario La Nación, donde Axel kicillof actuaría de anfitrión de los candidatos de las listas del Movimiento Derecho a Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador.
Se espera que sea un espacio común de Fuerza Patria una suerte como de zona de paz como lo fue el 17 de octubre pasado la marcha hacia la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución para celebrar el Día de la Lealtad peronista.
Bajo el balcón de Cristina Kirchner, Axel Kicillof se sacó la foto con integrantes de Movimiento Derecho a Futuro (MDF) y se acercó también a la titular del Partido Justicialista (PJ) a principios de mes, cuando se reunió con ella adentro del domicilio en San José 1111.
Tras esa reunión, que fue "buena" y "constructiva", ambos decidieron mantener "la mirada puesta en ganar las elecciones de este mes", según dijeron a A24 fuentes cercanas a Axel Kicillof.
Así, el gobernador bonaerense pondrá la cara para una serie de actos de final de campaña esta semana, como la cita de este miércoles en Carlos Tejedor y General Pinto o el encuentro pautado para el viernes en el partido de Almirante Brown, en Berazategui y San Martín.
El objetivo del peronismo en la provincia de Buenos Aires es reafirmar a nivel nacional el resultado obtenido el 7 de septiembre pasado en las elecciones legislativas provinciales, donde La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria.
Con ese cometido, y tras haber logrado arrinconar al Gobierno para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) haga un conteo provisorio de los votos respetando cada distrito en vez de unificando los resultados a nivel nacional, Fuerza Patria espera que la alianza de turno rinda sus frutos.
