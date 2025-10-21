El peronismo tendrá este domingo un búnker unificado en La Plata para esperar los resultados

Así, el gobernador bonaerense pondrá la cara para una serie de actos de final de campaña esta semana, como la cita de este miércoles en Carlos Tejedor y General Pinto o el encuentro pautado para el viernes en el partido de Almirante Brown, en Berazategui y San Martín.

spot fuerza patria

El objetivo del peronismo en la provincia de Buenos Aires es reafirmar a nivel nacional el resultado obtenido el 7 de septiembre pasado en las elecciones legislativas provinciales, donde La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria.

Con ese cometido, y tras haber logrado arrinconar al Gobierno para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) haga un conteo provisorio de los votos respetando cada distrito en vez de unificando los resultados a nivel nacional, Fuerza Patria espera que la alianza de turno rinda sus frutos.