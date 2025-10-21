Macabro hallazgo en La Plata: encuentran varias cabezas de animales en cajas
Restos de cabras y gallinas fueron hallados frente al depósito de un supermercado en Gonnet.
Un macabro hallazgo mantiene en vilo a los vecinos de la zona norte de La Plata, donde varias cajas con animales muertos fueron encontradas frente al depósito de un supermercado. La misteriosa escena dejó estupefactos a los vecinos y se barajan varias hipótesis sobre qué pudo haber sucedido.
El suceso se descubrió ayer lunes en horas de la mañana en la calle 514, entre Camino Centenario y Belgrano, a la altura de Gonnet, en la zona norte de la ciudad, cuando un vecino, que llegaba caminando a su lugar de trabajo, se topó con varias cajas en cuyo interior divisó a primera vista cabezas y restos de diferentes animales. Rápidamente registró la escena con su celular y la compartió con medios locales.
“Encontré esto hoy por la mañana cuando llegaba a mi trabajo. Hay como diez cabezas de cabra y gallinas muertas”, relató el vecino al portal platense 0221. Varias imágenes se difundieron también en las redes sociales, causando estupor debido a su contenido altamente sensible.
Según contó el hombre, sobre la misma vereda, justo frente al sector donde a diario se realiza la carga y descarga de mercadería del supermercado, había cuatro cajas de diferentes tamaños en cuyo interior permanecían cabezas y restos ensangrentados de varios animales.
El hombre tomó un palo de madera para verificar la situación y hasta se animó a tomar fotos de la macabra escena.
Si bien hasta el momento no se emitió una versión oficial sobre qué pudo haber sucedido, algunas hipótesis sugieren que el hecho podría estar relacionado con un ritual religioso o de santería, según informó el diario El Día. Otros especulan que los restos podrían provenir de un descarte de faena clandestina en la zona.
Los vecinos del barrio no ocultaron su preocupación ante la situación, así como también su asombro, dado que el perturbador hallazgo se dio en una zona muy transitada a diario con alta circulación peatonal y vehicular. Por estas horas aun no hay información certera sobre el origen del suceso.
