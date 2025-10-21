Macabro hallazgo en La Plata: encuentran varias cabezas de animales en cajas

cajas cabezas de animales

Si bien hasta el momento no se emitió una versión oficial sobre qué pudo haber sucedido, algunas hipótesis sugieren que el hecho podría estar relacionado con un ritual religioso o de santería, según informó el diario El Día. Otros especulan que los restos podrían provenir de un descarte de faena clandestina en la zona.

Los vecinos del barrio no ocultaron su preocupación ante la situación, así como también su asombro, dado que el perturbador hallazgo se dio en una zona muy transitada a diario con alta circulación peatonal y vehicular. Por estas horas aun no hay información certera sobre el origen del suceso.