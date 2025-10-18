Monster Jam vuelve a la Argentina: dondé se hará y cómo comprar las entradas

Embed - C+G Prensa Y Comunicación on Instagram: "¡EL RUGIDO MÁS ESPERADO DEL PLANETA VUELVE A ARGENTINA! El show motorizado más famoso del mundo, más grande, más extremo y más imponente, regresa al país para una experiencia única e inolvidable Monster Jam: Sábado 13 de diciembre Estadio Único de La Plata Entradas a la venta en monsterjam.com y en blueteamtickets.com Desde $75.000 + Service Charge Prepárate para vivir el espectáculo que ha conquistado estadios en todo el planeta Produce: @theblueteamgroup y @enjoyproduccionintegral . . . . #monsterjam #monsterjamargentina #noesgrandeesgigante #eltoroloco #blueteam"

View this post on Instagram A post shared by C+G Prensa Y Comunicación (@cgprensaycomunicacion)