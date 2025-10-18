Monster Jam vuelve a la Argentina: dondé se hará y cómo comprar las entradas
El show motorizado más famoso del mundo, más grande, extremo e imponente regresa al país para una experiencia única e inolvidable.
En su regreso al país, Monster Jam llevará a miles de fanáticos al límite con saltos imposibles, acrobacias que rompen todas las leyes de la física y competencias llenas de velocidad y potencia Diversión, adrenalina y emoción en un mismo lugar: un plan perfecto para vivir en familia.
Este gran encuentro está pactado para el próximo 13 de diciembre, en el Estadio Único de La Plata. Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir por la página venta.blueteamtickets.
Antes del show principal, los fanáticos podrán ingresar al PIT PARTY, un espacio único para fotografiarse junto a los camiones, conocer a los pilotos y muchas actividades más para toda la familia. Una experiencia exclusiva, de cupos limitados, disponible solo con la compra de la entrada al show.
Este año habrá PIT PARTY VIP para 500 espectadores privilegiados a las 11hs y un PIT PARTY general de 11:30hs a 14:30hs solo para 3.000 espectadores (Agotada)
Un espectáculo para grandes y chicos que recorre el mundo dejando estadios enteros de pie y fanáticos con la piel de gallina. Argentina volverá a sentir la potencia de los motores, el rugido de los saltos y la emoción de estar frente a un show que no se olvida jamás.
Qué trucks se presentarán en Monster Jam Argentina 2025
- EL TORO LOCO - MJ Solorio
- GRAVE DIGGER - Charlie Pauken
- JCB DIGATRON - Brandon Arthur
- MEGALODON - Blake Granger
- SPIDER-MAN - Mike Vaters II
- THOR - Chelsea VanCleave
- IRONMAN - Tony Ochs
- BLACK PANTHER - Bari Musawwir
Cómo es el Monster Jam
En los eventos de Monster Jam, los camiones monstruosos se enfrentan en dos formas de competencia: carrera y estilo libre:
- Carrera es un torneo tradicional de uno contra uno, donde el primer camión que cruza la línea de meta pasa a la siguiente ronda; la carrera final de la noche es para el campeonato de ese evento en particular.
- La competencia de estilo libre les permite a los conductores dos minutos en un piso abierto mostrar sus habilidades mientras conducen los camiones sobre rampas y coches desechados, realizando acrobacias y trucos con sus camiones. El ganador del estilo libre está determinado por los asistentes que votan a través de un sitio web de puntuación.
