El Gobierno reúne a la mesa política para definir el envío del Presupuesto 2027 y la ley sobre Malvinas

Los ejes centrales de la pauta de gastos e ingresos apuntarán a blindar el superávit fiscal y sostener las partidas prioritarias de asistencia social.

En paralelo, la mesa política ratificó el envío a la Cámara baja del proyecto sobre las Islas Malvinas, una propuesta legislativa que endurece las sanciones para la pesca ilegal y la explotación no autorizada de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. No obstante, para el debate en comisiones se resolvió postergar la asistencia de funcionarios nacionales hasta tanto se consolide el esquema de acuerdos y la estrategia con las distintas fuerzas políticas.

Este movimiento parlamentario se da en un escenario internacional dinámico, marcado por recientes declaraciones sobre mediación geopolítica y por la decisión del mandatario de ajustar su agenda internacional de cara a su próxima disertación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde prevé mantener un encuentro bilateral con Donald Trump.