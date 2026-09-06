Tras los anuncios de Malvinas, Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de Gabinete

El trasfondo político inmediato sigue dominado por las repercusiones de la cadena nacional brindada el último jueves, donde el Ejecutivo endureció las sanciones contra empresas petroleras que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas y envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Aquella decisión se gestó al calor del análisis sobre los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a una eventual revisión de la postura norteamericana en el archipiélago.