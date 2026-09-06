Tras los anuncios de Malvinas, Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de Gabinete
El Presidente inicia este lunes una intensa agenda institucional en la Casa Rosada con sus ministros, coordinada por el jefe de Gabinete Diego Santilli.
La actividad oficial en la Casa Rosada arranca este lunes con una nueva cumbre de Gabinete convocada por el presidente Javier Milei desde las 10:00. Se trata de la tercera convocatoria consecutiva en apenas tres semanas, un síntoma de la dinámica de alineamiento estricto que el mandatario busca imprimirle a su equipo para blindar los objetivos de gestión.
El cónclave, coordinado junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, servirá para pulir la estrategia legislativa orientada a tratar proyectos de alto voltaje como la definición del Presupuesto 2027 y el denominado Súper RIGI.
El trasfondo político inmediato sigue dominado por las repercusiones de la cadena nacional brindada el último jueves, donde el Ejecutivo endureció las sanciones contra empresas petroleras que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas y envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Aquella decisión se gestó al calor del análisis sobre los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a una eventual revisión de la postura norteamericana en el archipiélago.
En el seno gubernamental celebran el rédito político de la jugada. Desde la administración destacaron que un sondeo de opinión reflejó un 81,3% de aceptación a las medidas, un dato difundido oficialmente que fue secundado por el ministro de Economía, Luis Caputo, al remarcar que la defensa soberana "trasciende la grieta".
En paralelo, la estrategia cosechó avales corporativos clave: YPF ratificó el respaldo de gigantes globales de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes, quienes descartaron su participación en proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa (como Sea Lion).
Agenda de actividades semanal de Javier Milei y su Gobierno
Lunes 7 de septiembre
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10:00 hs: Reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada.
12:00 hs: Encuentro con autoridades de la firma tecnológica multinacional DayOne Data.
14:00 hs: Reunión con directivos de la compañía estadounidense Tesla.
15:00 hs: Homenaje junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Hela, el can detector de narcóticos de la PFA que se retira tras prestar servicios en la Hidrovía Paraná.
15:30 hs: Participación de Diego Santilli en la reunión de directorio de YPF.
Martes 8 de septiembre
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11:00 hs: El Presidente recibe en audiencia al vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Antonio Tajani.
11:00 hs: Conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, Adrián Ravier.
13:00 hs: Reunión de la Mesa Política del oficialismo.
Miércoles 9 de septiembre
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11:00 hs: Acto inaugural encabezado por Javier Milei en el nuevo Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Jueves 10 de septiembre
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Tarde: El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará el discurso de clausura en el AmCham AgriBusiness Forum 2026.
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