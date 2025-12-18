Manuel Adorni avanza con más cambios en la Jefatura de Gabinete: todos los detalles

La norma también contempla la posibilidad de que las Secretarías promuevan agentes de planta permanente conforme a los lineamientos fijados por el “Decreto N° 958/2024”, y asuman competencias que hasta ahora estaban reservadas al Jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios de la Presidencia, el Procurador del Tesoro de la Nación y los vicejefes de Gabinete. Entre esas facultades se incluye la potestad de contratar, renovar o prorrogar vínculos laborales bajo cualquier modalidad, lo que marca un cambio significativo en el esquema de toma de decisiones dentro de la Jefatura de Gabinete.

