Manuel Adorni avanza con más cambios en la Jefatura de Gabinete: todos los detalles
La Resolución 162/2025 amplió las facultades de las Secretarías para realizar designaciones, promociones y sanciones dentro del organismo.
Manuel Adorni dio un nuevo paso en la reestructuración de la Jefatura de Gabinete de Ministros al avanzar con una ampliación de facultades para las distintas áreas que componen el organismo. La decisión quedó plasmada de manera oficial este jueves con la publicación de la “Resolución 162/2025” en el Boletín Oficial, donde se formaliza la delegación de atribuciones administrativas, de gestión de personal y disciplinarias, en una señal clara de descentralización operativa dentro del área que conduce.
De acuerdo a lo establecido en la norma, el titular de la Jefatura de Gabinete habilitó a las Secretarías a realizar designaciones transitorias de personal, promociones y sanciones, en el marco de lo dispuesto por el “Decreto N° 958/2024”. Estas facultades alcanzan a cargos inferiores al rango de Subsecretario y comprenden tanto a trabajadores de planta permanente como a personal extraescalafonario, dentro de los organismos centralizados y descentralizados que dependen del área.
El texto de la resolución detalla, artículo por artículo, cuáles son las responsabilidades asignadas a cada Secretaría y delimita el alcance de estas nuevas competencias.
La reorganización impulsada por Adorni se inscribe en un proceso más amplio de cambios en la administración pública, que también incluye la prohibición de los cargos hereditarios dispuesta a través del “Decreto N° 959/2024”, una de las medidas promovidas por el Gobierno para modificar estructuras históricas del Estado. En ese sentido, la resolución refuerza el objetivo oficial de agilizar los mecanismos internos de gestión y reducir la concentración de decisiones en la cúpula del Poder Ejecutivo.
Según lo dispuesto, las Secretarías quedaron además habilitadas para prorrogar designaciones transitorias y asignaciones de funciones, una atribución que también se extendió a los titulares de los organismos descentralizados que dependen de la Jefatura de Gabinete, exclusivamente en relación con el personal bajo su órbita. De esta manera, se busca otorgar mayor autonomía operativa a cada área para resolver cuestiones administrativas cotidianas.
La norma también contempla la posibilidad de que las Secretarías promuevan agentes de planta permanente conforme a los lineamientos fijados por el “Decreto N° 958/2024”, y asuman competencias que hasta ahora estaban reservadas al Jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios de la Presidencia, el Procurador del Tesoro de la Nación y los vicejefes de Gabinete. Entre esas facultades se incluye la potestad de contratar, renovar o prorrogar vínculos laborales bajo cualquier modalidad, lo que marca un cambio significativo en el esquema de toma de decisiones dentro de la Jefatura de Gabinete.
