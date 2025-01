El PRO se despega de Milei respecto de la agenda antigénero: tras los dichos de Jorge Macri, se sumó Lospennato

Además, dijo que respaldará "las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades para que las circunstancias en que te tocó nacer no determinen el resto de tu vida".

"Esa Argentina liberal, abierta, tolerante y meritocrática es la que sueño para mis hijas y para todos los que elegimos el mejor país del mundo para vivir y progresar", subrayó Lospennato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1883530705247879310&partner=&hide_thread=false Voy a seguir apoyando un programa económico imprescindible de reducción del déficit fiscal y del peso del Estado, voy a acompañar cada baja de impuestos, cada reducción de estructuras innecesarias y cada desregulación y apertura de nuestra economía y también voy a seguir… — Silvia Lospennato (@slospennato) January 26, 2025

Jorge Macri cuestionó el discurso de Javier Milei en Davos: "No es momento de construir nuevas grietas"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestó su respaldo a las políticas de género y diversidad, destacando que muchas de ellas fueron aprobadas en gran parte gracias al PRO. "Me gustaría ver un presidente que luche más por la unidad de la Argentina", reflexionó.

En cuanto al discurso de Javier Milei en el Foro de Davos, donde el presidente criticó la "agenda woke" y las políticas de género, Macri expresó su desacuerdo y aseguró: "No es momento de construir nuevas grietas", sino de "encontrar acuerdos". Además, señaló que "Necesitamos encontrar acuerdos más que nuevas diferencias en la Argentina. Venimos de una época en la que el kirchnerismo hizo gala de la grieta; no es momento de construir nuevas", destacando que "la gente está haciendo un esfuerzo descomunal para que este país salga adelante".

"Me duele un montón lo que la gente está enfrentando. Me parece que instalar nuevas grietas y nuevas razones de pelea no es el signo del momento", agregó Macri, quien recordó que leyes clave como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Femicidio y la Ley de Trata de Personas fueron aprobadas, entre otros, gracias al apoyo del PRO. "Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura, esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades; amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper", aseguró con firmeza.

Si bien coincidió con Milei en la necesidad de "proteger a los niños" del abuso sexual, Macri subrayó que los agresores provienen de "distinto origen, creencias y edades", y añadió que "agarrar un caso y transformarlo en el todo me parece tremendamente injusto".

Por último, reiteró: "Me gustaría ver un presidente que hoy luche más por la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones". Afirmó que tanto la Ciudad como el PRO seguirán luchando contra los femicidios y la violencia intrafamiliar: "La Ciudad y el PRO han hecho un ejercicio permanente y lo vamos a seguir haciendo. Los femicidios y la violencia intrafamiliar, particularmente ejercida sobre mujeres, es una realidad con la que venimos peleando y estableciendo políticas, y lo vamos a seguir haciendo siempre", concluyó.