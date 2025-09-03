Sergio Massa se emocionó en el acto de Axel Kicillof por cierre de campaña de Fuerza Patria
En Tigre, el gobernador destacó al excandidato presidencial por su aporte a la unidad del peronismo en la Provincia.
En el marco de las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cerró su campaña en el municipio de Tigre, acompañado por el excandidato presidencial Sergio Massa, quien no pudo evitar emocionarse al ser especialmente destacado.
El acto se realizó en uno de los distritos clave de la primera sección electoral, donde el peronismo está representado por el actual ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien también estuvo presente. También participaron Malena Galmarini y otros dirigentes de Fuerza Patria.
En su discurso, Kicillof destacó el trabajo de su gestión y el apoyo a los ciudadanos. "Durante estos dos años hemos estado acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que se han expresado en la calle para defender los derechos de nuestro pueblo", afirmó.
El gobernador hizo un llamado directo al electorado a votar en contra del gobierno nacional. "Frente a la adversidad, la democracia nos da una oportunidad enorme: uno puede enojarse, pero la mejor forma de decirle que no a Milei es este domingo con la boleta de Fuerza Patria", expresó.
Además, Kicillof aprovechó para destacar el trabajo de Malena y Sebastián Galmarini en el distrito y elogió a Massa, a quien le agradeció por la unidad del peronismo provincial.
"Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa", sentenció el mandatario provincial.
Fue entonces que el excandidato presidencial fue ovacionado por todos los presentes, y se lo pudo ver visiblemente emocionado.
El cierre de campaña en Tigre se da en medio de una campaña marcada por la crisis económica, las discusiones internas en el oficialismo y la estrategia del peronismo de intentar reagruparse bajo la bandera de Fuerza Patria. La presencia de Sergio Massa reforzó esa idea de unidad y de construcción a futuro, en un distrito históricamente sensible para el armado del peronismo bonaerense.
