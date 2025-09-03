Sergio Massa se emocionó en el acto de Axel Kicillof por cierre de campaña de Fuerza Patria

"Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa", sentenció el mandatario provincial.

massa emocionado

Fue entonces que el excandidato presidencial fue ovacionado por todos los presentes, y se lo pudo ver visiblemente emocionado.

El cierre de campaña en Tigre se da en medio de una campaña marcada por la crisis económica, las discusiones internas en el oficialismo y la estrategia del peronismo de intentar reagruparse bajo la bandera de Fuerza Patria. La presencia de Sergio Massa reforzó esa idea de unidad y de construcción a futuro, en un distrito históricamente sensible para el armado del peronismo bonaerense.