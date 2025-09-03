Axel Kicillof sobre el cierre de campaña de Javier Milei: "Tanta parafernalia para algo tan pequeño"
El gobernador bonaerense destrozó al Presidente y lo acusó por el "desastre en el turismo, el comercio, la industria".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles por la noche al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que encabezó el presidente Javier Milei y que había generado polémica en la previa, y cuestionó que "no había necesidad de hacer tanta parafernalia para algo tan pequeño".
En medio de un fuerte operativo de seguridad, y en un clima de suma tensión por los escándalos que atraviesa el Gobierno, Milei encabezó el anunciado acto con muy poca concurrencia, algo que remarcó el mandatario provincial durante una entrevista con el Gato Sylvestre en C5N.
De esta manera, Kicillof sostuvo que LLA "armó un acto para 20 mil personas y estuvo muy lejos de eso", y sentenció: "Hubo que invertir en el operativo policial de Nación y Provincia porque lo quisieron hacer ahí, que dada la concurrencia, lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había necesidad de hacer tanta parafernalia para algo tan pequeño".
En tanto, consideró el gobernador que "lo más significativo es que Milei se abrazó con Karina y no están registrando el golpe que se produjo en los últimos días lo que se conocieron de los audios de Spagnuolo, con quien se juntaba todo el tiempo", en relación al escándalo por las grabaciones en las que se exponen presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"El Gobierno de Milei nos trata de distraer con distintas medidas como la mordaza a los periodistas. Nos acusa de algo y nos persigue a quienes nos acusa", cuestionó el mandatario bonaerense.
En tanto, Kicillof repasó el cierre de campaña de Fuerza Patria. "Es una campaña que fue profundamente anclada en el territorio. Hemos inaugurado obras antes de la veda. Estuvimos recorriendo y viendo la catástrofe industrial y productiva que produjo el Gobierno de Javier Milei", contó.
Así, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lamentó que pasaron las "peores" vacaciones de invierno en muchos años, en materia de viajeros y como consecuencia de la gestión libertaria; y señaló: "Es un desastre el turismo, el comercio, la industria".
