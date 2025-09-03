Axel Kicillof sobre el cierre de campaña de Javier Milei: "Tanta parafernalia para algo tan pequeño"

"El Gobierno de Milei nos trata de distraer con distintas medidas como la mordaza a los periodistas. Nos acusa de algo y nos persigue a quienes nos acusa", cuestionó el mandatario bonaerense.

En tanto, Kicillof repasó el cierre de campaña de Fuerza Patria. "Es una campaña que fue profundamente anclada en el territorio. Hemos inaugurado obras antes de la veda. Estuvimos recorriendo y viendo la catástrofe industrial y productiva que produjo el Gobierno de Javier Milei", contó.

Así, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lamentó que pasaron las "peores" vacaciones de invierno en muchos años, en materia de viajeros y como consecuencia de la gestión libertaria; y señaló: "Es un desastre el turismo, el comercio, la industria".