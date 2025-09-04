Qué senadores quisieron impedir la votación del rechazo al veto en Discapacidad

Bartolomé Esteban Abdala , La Libertad Avanza (San Luis)

Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad al mismo tiempo que la filtración de audios del ahora ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, dejaron al desnudo el muy aceitado esquema de retornos del que se beneficiaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el Casa Rosada ya adelantaron que en caso de que prospere el rechazo al veto, tal como se prevé sucederá cuando se vote esta noche, avanzarán en la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En rigor la apuesta es retrasar todo lo posible su aplicación y así seguir aplicando el ajuste sobre uno de los sectores más postergados de la sociedad.

Mientras exime del pago de Bienes Personales a los sectores más ricos de la sociedad y aligera el peso de las retenciones a los grandes productores agropecuarios, el gobierno libertario asegura que la Ley de Emergencia en Discapacidad no puede aplicarse porque "no hay plata".

Milei repite como un mantra que no aceptará ningún proyecto que pongan en riesgo el equilibrio fiscal que, pro el otro lado, sus políticas ponen en riesgo al resignar una parte importante de la recaudación de los sectores más acomodados del país.

Mientras hace esto la respuesta, para garantizar el déficit cero es profundizar el ajuste en Salud, Educación, Ciencia, Discapacidad y Jubilaciones.

“La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto”, intentó justificar su veto Milei.

