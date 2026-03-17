El provocativo posteo de Patricia Bullrich tras el paso de Cristina Kirchner por Comodoro Py: "Señora Presidiaria"

Las principales frases de Cristina Kirchner en Comodoro Py: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"

La expresidenta Cristina Kirchner denunció “prácticas absolutamente mafiosas” y el “manejo criminal” que hicieron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de la Causa Cuadernos.

“Más mafioso no se consigue”, dijo al Tribunal Oral Federal 7 al encabezar la ronda de indagatorias en el juicio oral que hoy se mudó a los tribunales de Comodoro Py para cambiar la modalidad de zoom a presencial.

Ni bien se inició la audiencia se produjo un cruce con el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori cuando le preguntó por sus datos personales y antecedentes.

La ex mandataria remarcó que es de público conocimiento. El magistrado insistió en que debía atenerse a la ley. Así Cristina dijo que estaba condenada en la Causa Vialidad a la que también iba a hacer referencia.

Antes de entrar a dar sus explicaciones por la Causa Cuadernos, se remitió al caso D’ Alessio en referencia al escándalo de espionaje “con hechos probados” y que terminó con la condena del falso abogado Marcelo D’Alessio.

Recuerda los diálogos entre Stornelli y D’Alessio y los distintos hechos que se investigaron en ese expediente, que fue el “origen del armado de los Cuadernos’”, explicó.

Denunció nuevamente una persecución. “Ahora soy la jefa de la asociación ilícita junto a empresarios, ¿en serio? Tienen derecho a perseguir. Sean más coherentes a la hora de perseguir”

El propio presidente anunció que iba a ser condenada, remarcó en su declaración Cristina, en relación al discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas.

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