El rating de las elecciones: C5N lidera la cobertura de la paliza de Fuerza Patria a Javier Milei
C5N arrasa con la cobertura electoral y va al frente con 8.5 puntos de rating. Los detalles en la nota.
En una jornada marcada por la expectativa política, los canales de noticias compiten minuto a minuto por la atención de los televidentes. Según las últimas mediciones, C5N se ubica al frente con 8.5 puntos de rating, consolidando un liderazgo con amplia ventaja en la cobertura de las elecciones.
Detrás se posiciona Todo Noticias (6.2), seguido por LN+ (4.4), A24 (3.0) y Crónica TV (2.4). Más atrás aparecen América TV (2.1), Canal 26 (1.0), Canal 9 (0.8) y la TV Pública (0.2).
El escenario mediático refleja la tensión de una jornada clave, en la que se espera un posible revés para el Gobierno y donde la televisión en vivo se convierte en el principal termómetro de la coyuntura política.
Cristina Kirchner del "Che Milei" al "Viste Milei" para recordar el 3% de Karina y festejar el triunfo
Cristina Kirchner posteó en sus redes sociales un fuerte mensaje contra Javier Mieli y su hermana Karina.
El mensaje de Cristina Kirchner a Javier Milei:
¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal.
Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…
Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111.
P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!
P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.
NOTA EN DESARROLLO
