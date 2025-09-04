Rating arrasador: furor total en la TV con el partido de la Selección y la despedida de Lionel Messi
El partido de la Selección Argentina contra Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, tiene cifras impresionantes de audiencia.
La Selección Argentina vive este jueves una jornada cargada de emoción en el partido ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por ser el último de Lionel Messi en esta condición en el país, lo que tuvo un impacto impresionante en el rating.
Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar.
En este marco, además de registrarse un colmado estadio Monumental, también arrasaron las transmisiones de Telefe y TyC Sports, con cifras impresionantes.
De acuerdo con las primeras mediciones, el acumulado de ambas transmisiones alcanzaba los 41,5 puntos de rating, con 25,4 para el canal de las pelotas. Por decisión del Gobierno Nacional, los encuentros de Eliminatorias ya no son pasados por La TV Pública, por lo que la audiencia se la lleva en su mayoría la señal de aire.
Las dos transmisiones de Argentina vs. Venezuela, en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias Sudamericanas
El partido contó con una doble transmisión en vivo. De esta manera, los fanáticos pudieron elegir entre dos señales con equipos periodísticos de primer nivel para seguir una jornada única en el Monumental.
TyC Sports: Relato de Hernán Feler, comentarios de Ariel Senosiain y Gastón Edul en campo de juego.
Telefe: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez en campo de juego.
